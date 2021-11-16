假期成本飆 拖累航空業獲利

航空業者在假期需求和高漲成本之間取捨兩難。（路透）

在年底假期前對航空旅遊的需求正在上升，成本也一樣。

自2014年以來，航空燃料從未如此昂貴。航空公司也不斷競相招聘數千名員工以滿足不斷增加的需求：機師、空服員、預訂代理、行李搬運工等，在緊張的勞動力市場中競爭，這在過去疫情 初期是看不到的景像。

達美航空上月表示，航空燃油價 格上漲將對其第4季獲利構成壓力。Frontier Airlines上周預測，由於燃料成本上升，第4季調整後將出現虧損。

11月10日，美國 噴氣燃料價格為每加侖2.27元，較3個月前上漲25%。

Raymond James航空公司分析師西思(Savanthi Syth)表示，燃油價格上漲「肯定會拖累獲利復甦」，「如果漲速緩慢，航空公司還能處理。但在這麼短的時間內上漲不是好現象。」

渴望靠需求回升獲利的航空公司試圖取得平衡，有些業者成功了，靠的是以目前人員配置水平來決定航班數。

自7月下旬以來，Spirit、西南航空和美國航空紛紛大規模取消航班，主因人力短缺，這讓出現天氣等正常原因而取消航班時的決定變得更加困難。Spirit和西南航空已經裁減部分日常航班，以便在出現這類問題時有更多迴旋餘地。

西南航空還以晉用新員工和召回更多無薪假員工來提升備用人員數量。該公司為空服員、地勤人員和其他人員提供高達12萬英里的飛行常客里程，價值超過1400元，以在接下來2個月進行一定數量的輪班工作。

美國航空則為空服員提供至少50%的假期津貼和3倍工資，條件是在1月初之前完整出勤。它還向全公司及其區域子公司的其他集團員工提供1000元的全勤獎金。

機票價格目前還沒有完全趕上成本上漲，部分原因是國際和企業旅遊仍低於疫情前水平。10月消費者物價雖飆升，但機票價格仍較上年同期下降4.6%，但從9月到10月已上漲了3.5%。

雖然很多航空公司都靠機票銷售來吸引客戶，但便宜的折扣票價自春季起就已開始消退，已較2019年開始回升。

根據票價跟踪App Hopper的數據，感恩節前後的國內來回票價平均為290元，較2019年下降13%，聖誕節票價平均為390元，與2年前持平。

航空公司高管表示，假期預訂量強勁，預計不會受到阻礙。根據Adobe報告，11月20日至11月25日期間航空業預訂量較去年增加78%，較2019年增加3%。