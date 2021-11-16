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殖利率挫科技股 財報前股指持平

財經新聞組／綜合報導

因美國國債殖利率逆轉攀升，投資人等待本周大型零售商的上季財報，美股大多持平。

道瓊工業平均指數下跌12.86點或0.04%至3萬6087.45點。史坦普500指數微跌0.05點至4682.8點。因美國國債殖利率上升，以科技股為主的那斯達克指數下跌7.11點或0.04%至1萬5853.85點。

10年期國債殖利率升破1.6%，30年期國債殖利率觸及2%大關。當殖利率上升時，科技股通常會下跌。上周下跌15.4%的特斯拉繼續下跌1.94%。

科技寵兒輝達也下跌1.2%，因為投資人在該公司本周公布業績前減碼部位。分析師表示，這家晶片製造商的相對強勢指標過度擴張。

但投資人最關注的是本周幾家主要零售商即將發布上季財報。目標百貨(Target)上漲1.66%，而勞氏(Lowe's)下跌1.42%。兩者都將於17日公布財報。16日公布財報的沃爾瑪和家得寶股價也承壓。

12日有報導指出，維權投資客Mantle Ridge已持有折扣連鎖店Dollar Tree價值至少18億元的股份，並將採取更多行動以增加股東價值，股價上漲14.28%。

消息傳出，沙烏地阿拉伯航空公司正在與空中巴士和波音公司就廣體飛機訂單進行談判，波音上漲5.49%。

殖利率 投資 國債

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