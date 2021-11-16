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美商銀：越南停工影響 恐至明年

財經新聞組／綜合報導

美國商銀證券分析師表示，越南工廠長期停工的影響可能會比許多服裝和鞋類零售商想像中更加嚴重，很可能持續到2022年。

美商銀在周末給客戶的報告中表示，越南恢復開工的程度將比零售商預期的更加漸進，而且企業對反轉的預期過於樂觀。

美商銀列舉許多根據，包括許多服裝和鞋類生產商所在地的越南南部，其經濟重新開放的速度比北部慢得多。

從7月到8月，越南的新冠病毒病例激增，引發另一輪全面封鎖。暫時停產對嚴重依賴該地區生產運動鞋和運動服裝的愛迪達(Adidas)和Nike等公司造成打擊。美國商銀強調，雖然生產已開始陸續恢復，但與其他國家相比，當地疫苗接種率仍然明顯偏低。

美國商銀經濟學者納古薩(Mohamed Faiz Nagutha)表示：「雖然受新冠疫情相關因素而短暫中斷，但去年生產活動的確迅速恢復，但這次生產可能需要更長時間才能恢復正常，估計可能長達6個月。」

他補充說，越南目前的工廠營運規定仍然嚴格且非常複雜，這可能會阻礙員工重返工作崗位的能力，「預計有幾項不利因素會對快速恢復生產活動的預期構成壓力，包括勞動力短缺可能持續下去；但也可能是由於亞洲其他地區的原材料成本上升和供應鏈中斷。」

彪馬(Puma)已經發出警告，由於供應鏈瓶頸，特別是在越南，其產品將一路短缺到明年。由於採購中斷，愛迪達上周調降2021年的財測。

這個話題可能會在本周一些零售業發布上季財報時出現，包括百貨連鎖店Kohl's和梅西百貨(Macy's)、大型連鎖店沃爾瑪和目標百貨(Target)，以及商場主力Victoria's Secret和Foot Locker。

越南 美國 供應鏈

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