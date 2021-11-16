我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

特斯拉、輝達、微軟過熱

財經新聞組／綜合報導

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，3支熱門股漲得太多、太快了。他點名特斯拉、輝達(Nvidia)和微軟的股價走勢票表在相對強勢的基礎上過度擴張。

他指出，「大型企業的股價有時會漲過頭。這並不意味著它們不是了不起的公司，也不意味著它們在中長期內不會成為好股票。」「你會很想擁有這些股票，但只是不要在目前這樣的水平上追高。」

其中馬利特別提到輝達，宣稱根據他追踪的指標，該個股相對於大盤明顯超買和高估，「我認為它們很快就會回落。」馬利談到這3支個股時說：「再過幾周就能以更低的價格買到它們。」

而已持有這3支個股的New Street Advisors Group創始人兼CEO薩波魯(Delano Saporu)表示，特斯拉、輝達和微軟的股價可能會開始回跌。

他表示，在過去一個月上漲近23%之後，特斯拉尤其很快就會率先領跌，「如果注意到Rivian剛以超過1000億元的估值上市，這似乎告訴我們，市場正在尋找這個電動車領域的任何現有和未來參與者，這可能是一個訊號告訴投資人，只要出現任何回調和修正，就能以更好的價格介入。」（財經新聞組）

特斯拉 股價 股票

上一則

中海油申請想回A股 中國證監會已受理

下一則

殖利率挫科技股 財報前股指持平

延伸閱讀

Rivian電動汽車 市值高過千億

Rivian電動汽車 市值高過千億
「大賣空」貝瑞放棄做空特斯拉、方舟ETF和美國公債

「大賣空」貝瑞放棄做空特斯拉、方舟ETF和美國公債
馬斯克又大賣股票 總計已套現逾78億元

馬斯克又大賣股票 總計已套現逾78億元
電動車飆股Lucid盤後再漲 首發財報確認明年量產2萬輛

電動車飆股Lucid盤後再漲 首發財報確認明年量產2萬輛

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉執行長馬斯克指出，這位競爭對手的前景沒這麼樂觀。（路透）

Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

2021-11-11 21:22
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

馬斯克與桑德斯叫戰 暗示可能賣出更多特斯拉股票

2021-11-14 18:13
電動車大廠特斯拉股票連兩天遭拋售，市值蒸發1990億美元。（路透）

老闆推文利空 特斯拉兩天重挫16% 市值蒸發1990億美元

2021-11-09 18:30
Rivian上市首日股價大漲29%，樂壞認購該股的電動車預購車主。(路透)

1天賺4千美元 預購Rivian的車主搶到IPO認股權 樂翻

2021-11-10 23:03

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國