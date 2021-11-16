特斯拉、輝達、微軟過熱

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，3支熱門股漲得太多、太快了。他點名特斯拉 、輝達(Nvidia)和微軟的股價 走勢票表在相對強勢的基礎上過度擴張。

他指出，「大型企業的股價有時會漲過頭。這並不意味著它們不是了不起的公司，也不意味著它們在中長期內不會成為好股票 。」「你會很想擁有這些股票，但只是不要在目前這樣的水平上追高。」

其中馬利特別提到輝達，宣稱根據他追踪的指標，該個股相對於大盤明顯超買和高估，「我認為它們很快就會回落。」馬利談到這3支個股時說：「再過幾周就能以更低的價格買到它們。」

而已持有這3支個股的New Street Advisors Group創始人兼CEO薩波魯(Delano Saporu)表示，特斯拉、輝達和微軟的股價可能會開始回跌。

他表示，在過去一個月上漲近23%之後，特斯拉尤其很快就會率先領跌，「如果注意到Rivian剛以超過1000億元的估值上市，這似乎告訴我們，市場正在尋找這個電動車領域的任何現有和未來參與者，這可能是一個訊號告訴投資人，只要出現任何回調和修正，就能以更好的價格介入。」（財經新聞組）