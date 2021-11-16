CEO 下台 軟體商Splunk大跌

數據分析軟體製造商Splunk股價 下跌18.14%，為史上第三糟單日走勢，也是自去年12月以來最大單日跌幅。該公司CEO梅里特(Doug Merritt)將下台，由董事會主席史密斯(Graham Smith)接任臨時CEO，立即生效。Splunk正在尋找新的永久負責人。

RBI砸10億 併Firehouse Subs

漢堡王母公司Restaurant Brands International以10億元收購三明治連鎖店Firehouse Subs，繼漢堡王、佰百雞(Popeyes Louisiana Kitchen)和Tim Hortons之後成為集團第4個品牌。該連鎖店全美約有1200家門市，預計2021年銷售額將達11億元。今年1-10月同店銷售額較2年前同期增加20%。

床墊商Casper Sleep私有化

床墊製造商Casper Sleep宣布將被私募股權公司Durational Capital Management私有化，其估值較12日收盤價3.55元溢價約94%。該公司表示，Durational Capital同意支付每股Casper流通股6.90元，交易預計將於2022年第1季完成。消息傳出後，Casper股價飆升88.45%。

WeWork上市後 財報好轉

WeWork上季營收6.61億元，季增11%；每股虧損4.54元，較上年同期虧損5.51元略有改善。股價上漲3.38%。這是該公司去年10月上市以來首分財報。截至9月底實體會員增加到43.2萬人，進駐率為56%。隨著繼續展現彈性，到9月底，All Access會員增至3萬2000人，較上季增加60%。

iPhone盼成數位身分證

蘋果公司正與各州協調討論，將iPhone變成數位身分證，為客戶提供帳單和服務。根據已與4州簽署的合約，該公司要求各州負責維護頒發和服務憑證所需的系統，聘請項目經理來回應蘋果的詢問，推廣新功能並推動其他政府機構採用該功能，所有費用均由納稅人承擔。

包裝工修主場 釋股募資

NFL綠灣包裝工隊將出售價值9000萬元的「股票 」來改善主場Lambeau Field，這是該隊史上第6次向公眾募資。該隊將於美東時間16日上午9點開始發售30萬股股票，每股300元，銷售將持續到2月25日；此案已於10月底獲得NFL官方批准。這些「股票」沒有面值，不能公開交易。（財經新聞組／綜合報導）