我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／這些醫療保險 也能省錢

#彭帥在哪裡 控遭性侵後失聯逾10天 女網聲援

Fed官員：政策有滯後性 不該對通膨反應過度

編譯季晶晶／綜合外電
美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里。 路透
美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里。 路透

美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，儘管通膨給美國民眾帶來痛苦，但聯準會（Fed）不該對此一問題反應過度，因為物價上漲可能是暫時的。

卡西卡里周日上美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）時說：「家庭付出的高昂代價，真實不虛，而大家現在正經歷痛苦。我們必須非常認真地對待通貨膨脹，但我的觀點是，即使通膨帶來的痛苦是真實的，我們也必須不去對一些臨時因素反應過度」。

美國勞工部上周發布的數據顯示，10月的消費者物價指數（CPI）年漲6.2%，創下1990年以來最大漲幅。聯準會承受來自經濟學家的更大壓力，他們敦促加快腳步退出貨幣刺激措施。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權的卡西卡里認為，貨幣政策「適當」，過快撤銷刺激措施最終對經濟造成的傷害，可能大於對降低通膨的助益。

他解釋：「當我們調整貨幣政策時，作用會滯後。所以，如果我們對短期價格上漲反應過度，長期而言，可能令經濟倒退。」

卡西卡里說，他預期與先前財政刺激相關的需求上升，以及疫情導致的供應緊張局面，會逐步緩和。

在被問及拜登是會任命Fed主席鮑爾再做4年，或指派Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）接任時，卡西卡里說，他們兩人都有能力勝任，也可能採取類似的貨幣政策。

美國 貨幣 聯準會

上一則

大仁說財經 | 馬斯克身家如何堆積？納稅人，就是你！

延伸閱讀

柯瑞與代表團積極穿梭場內外 美在氣候舞台再扮領頭羊

柯瑞與代表團積極穿梭場內外 美在氣候舞台再扮領頭羊
拜習會將登場 台外交部：美方已事前簡報

拜習會將登場 台外交部：美方已事前簡報
雖經濟、疫情好轉 千萬國人仍對未來悲觀

雖經濟、疫情好轉 千萬國人仍對未來悲觀
拜登賀錦麗滿意度差 老友陶德質疑連任可能性

拜登賀錦麗滿意度差 老友陶德質疑連任可能性

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57
電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉執行長馬斯克指出，這位競爭對手的前景沒這麼樂觀。（路透）

Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

2021-11-11 21:22
電動車大廠特斯拉股票連兩天遭拋售，市值蒸發1990億美元。（路透）

老闆推文利空 特斯拉兩天重挫16% 市值蒸發1990億美元

2021-11-09 18:30
Rivian上市首日股價大漲29%，樂壞認購該股的電動車預購車主。(路透)

1天賺4千美元 預購Rivian的車主搶到IPO認股權 樂翻

2021-11-10 23:03
特斯拉執行長馬斯克本周共賣掉對這家電動車大廠50億美元的持股。(路透)

50億元特斯拉股票已賣掉 馬斯克還可能再脫手

2021-11-11 00:59

超人氣

更多 >
早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差

早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」