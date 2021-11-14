Fed官員：政策有滯後性 不該對通膨反應過度

美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里。 路透

美國 明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，儘管通膨給美國民眾帶來痛苦，但聯準會 （Fed）不該對此一問題反應過度，因為物價上漲可能是暫時的。

卡西卡里周日上美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）時說：「家庭付出的高昂代價，真實不虛，而大家現在正經歷痛苦。我們必須非常認真地對待通貨膨脹，但我的觀點是，即使通膨帶來的痛苦是真實的，我們也必須不去對一些臨時因素反應過度」。

美國勞工部上周發布的數據顯示，10月的消費者物價指數（CPI）年漲6.2%，創下1990年以來最大漲幅。聯準會承受來自經濟學家的更大壓力，他們敦促加快腳步退出貨幣 刺激措施。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權的卡西卡里認為，貨幣政策「適當」，過快撤銷刺激措施最終對經濟造成的傷害，可能大於對降低通膨的助益。

他解釋：「當我們調整貨幣政策時，作用會滯後。所以，如果我們對短期價格上漲反應過度，長期而言，可能令經濟倒退。」

卡西卡里說，他預期與先前財政刺激相關的需求上升，以及疫情導致的供應緊張局面，會逐步緩和。

在被問及拜登是會任命Fed主席鮑爾再做4年，或指派Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）接任時，卡西卡里說，他們兩人都有能力勝任，也可能採取類似的貨幣政策。