馬斯克與桑德斯叫戰 暗示可能賣出更多特斯拉股票

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

全球首富馬斯克 (Elon Musk)周日與美國左翼進步派參議員桑德斯 (Bernie Sanders)爆發口水戰,並提到賣出更多電動車大廠特斯拉 的股票。桑德斯一天前在推特發文寫道:「我們必須要求那些最富有的人繳納公平的稅款。」

同時兼任特斯拉和SpaceX兩家公司執行長的馬斯克,回應現年80歲的桑德斯貼文說:「我老忘記你還活著。(I keep forgetting that you're still alive. )」並在稍後的推文裡問:「伯尼(桑德斯的名字),想要我賣出更多股票嗎?直說好了⋯⋯(Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word...)」

過去一周,馬斯克出售了價值將近70億美元的特斯拉股票,推動該股當周大跌15%。馬斯克售股之前,7日先推文詢問網友意見,他是否該賣出持股。

他並沒有在那則推文裡提及,他擁有數百萬特斯拉股票的選擇權,必須在2022年8月到期前行使。他9月曾說,可能在臨近2021年前行使「大批」選擇權。根據彭博億萬富豪指數,馬斯克的身價約為2,860億美元。

代表佛蒙特州的無黨派參議員桑德斯是參院預算委員會主席,主張富人應繳更多的稅,今年3月,他推文表示,馬斯克以及亞馬遜創辦人貝佐斯累積巨額財富「不道德」。

馬斯克最近也曾指責鼓吹富人稅的奧勒岡州民主黨籍參議員、參院金融委員會主席威登(Ron Wyden)。