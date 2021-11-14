我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／這些醫療保險 也能省錢

#彭帥在哪裡 控遭性侵後失聯逾10天 女網聲援

馬斯克與桑德斯叫戰 暗示可能賣出更多特斯拉股票

編譯季晶晶／綜合外電
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

全球首富馬斯克（Elon Musk）周日與美國左翼進步派參議員桑德斯（Bernie Sanders）爆發口水戰，並提到賣出更多電動車大廠特斯拉的股票。桑德斯一天前在推特發文寫道：「我們必須要求那些最富有的人繳納公平的稅款。」

同時兼任特斯拉和SpaceX兩家公司執行長的馬斯克，回應現年80歲的桑德斯貼文說：「我老忘記你還活著。（I keep forgetting that you're still alive. ）」並在稍後的推文裡問：「伯尼（桑德斯的名字），想要我賣出更多股票嗎？直說好了⋯⋯（Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word...）」

過去一周，馬斯克出售了價值將近70億美元的特斯拉股票，推動該股當周大跌15%。馬斯克售股之前，7日先推文詢問網友意見，他是否該賣出持股。

他並沒有在那則推文裡提及，他擁有數百萬特斯拉股票的選擇權，必須在2022年8月到期前行使。他9月曾說，可能在臨近2021年前行使「大批」選擇權。根據彭博億萬富豪指數，馬斯克的身價約為2,860億美元。

代表佛蒙特州的無黨派參議員桑德斯是參院預算委員會主席，主張富人應繳更多的稅，今年3月，他推文表示，馬斯克以及亞馬遜創辦人貝佐斯累積巨額財富「不道德」。

馬斯克最近也曾指責鼓吹富人稅的奧勒岡州民主黨籍參議員、參院金融委員會主席威登（Ron Wyden）。

馬斯克 桑德斯 特斯拉

上一則

葉倫：控制疫情有助緩解通膨 估通膨明下半年開始趨緩

延伸閱讀

馬斯克一周賣掉近70億美元持股 特斯拉周線狂瀉逾15%

馬斯克一周賣掉近70億美元持股 特斯拉周線狂瀉逾15%
Rivian盛大IPO 馬斯克酸能實現量產和正現金流才是本事

Rivian盛大IPO 馬斯克酸能實現量產和正現金流才是本事
特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？

特斯拉5位共同創辦人 為什麼只有2人發大財？
50億元特斯拉股票已賣掉 馬斯克還可能再脫手

50億元特斯拉股票已賣掉 馬斯克還可能再脫手

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57
電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉執行長馬斯克指出，這位競爭對手的前景沒這麼樂觀。（路透）

Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

2021-11-11 21:22
電動車大廠特斯拉股票連兩天遭拋售，市值蒸發1990億美元。（路透）

老闆推文利空 特斯拉兩天重挫16% 市值蒸發1990億美元

2021-11-09 18:30
Rivian上市首日股價大漲29%，樂壞認購該股的電動車預購車主。(路透)

1天賺4千美元 預購Rivian的車主搶到IPO認股權 樂翻

2021-11-10 23:03
特斯拉執行長馬斯克本周共賣掉對這家電動車大廠50億美元的持股。(路透)

50億元特斯拉股票已賣掉 馬斯克還可能再脫手

2021-11-11 00:59

超人氣

更多 >
早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差

早餐是最重要的一餐？ 醫師提反論：不吃也沒差
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」