大摩：元宇宙成真 要等蘋果進場

摩根史坦利表示，擁有社群平台臉書的Meta及Google母公司字母可能搶先進軍這下一個核心市場，但較晚加入的蘋果，才會是將「元宇宙」推向成功的關鍵。（路透）

在「元宇宙 」概念聲勢鵲起之際，摩根史坦利（Morgan Stanley，簡稱大摩）表示，擁有社群平台臉書的Meta及Google母公司字母可能搶先進軍這一個重要市場，但較晚加入的蘋果 ，才會是將「元宇宙」推向成功的關鍵。

大摩在一份研究報告中指出，Google和臉書一直在投資虛擬實境（VR ）和擴增實境（AR）技術，這兩項技術是通往3D虛擬世界「元宇宙」的途徑，但市場大規模採用AR或VR技術的時刻，是「蘋果加入戰局的時候」。

大摩是基於一項針對若干VR和AR新創公司的民調及對話，提出這項看法。根據大摩的說法，到2030年VR和AR硬體市場規模將達到1000億美元，此後十年還將擴張四倍。

祖克伯宣布將臉書公司更名為「Meta」，以凸顯當前把打造「元宇宙」列為首要任務，意味著這家科技巨頭希望成為「元宇宙」領域先驅者。相較下，蘋果雖然慢了一步，但如此按兵不動也有好處。

科技分析師Katy Huberty和Erik Woodring說，蘋果較有耐心地接近新市場的益處是，透過前人經驗，會更加知道如何顛覆市場，「取得成功的機會增加」。