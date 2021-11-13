政策謬誤激升通膨？桑默斯、克魯曼隔空互嗆

美國前財長桑默斯（左）與諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）12日不約而同評論通膨勁揚問題，但針對美國近來通膨居高不下是不是拜登政府政策失當造成，兩人看法分歧。路透

美國 10月消費者物價指數（CPI）年增率躍上6.2%，是近31年來最高，激起一陣批評政府政策失當的聲浪，哈佛教授桑默斯就直指決策者犯兩大錯誤。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 則認為，當前通膨勁揚是全球現象，主因不在國內政策。

桑默斯觀點

桑默斯12日上彭博電視台「華爾街一周」節目時說：「美國今天的經濟大患是過熱。很難不擔憂通膨逐漸根深柢固。」

桑默斯指出，勞工短缺、房市供應吃緊、原物料漲價、通膨預期升高，種種跡象都指向物價壓力將一直糾纏著美國經濟，這波「物價震撼」恐怕不會像有些人期待那般，會隨解封後的缺貨和缺工潮減退而消散，因為「對物品需求強勁」仍是推升通膨的主因。

話鋒一轉，桑默斯暗批職掌貨幣和財政政策者既未認清這點，也未防患於未然。他說：「貨幣政策的要旨是管好事情，好讓經濟走得平穩且能避免通膨。聯準會（Fed）內部多的是深思熟慮和誠懇的人，但我看不出他們有在平衡風險。」

曾擔任美國財長的桑默斯說，他老早就對通膨猛竄示警，那些未料到的人士犯了兩大錯誤：1)年初時，不了解未來結果有各種可能；2)決策官員一心一意推行無通膨之虞的振興計畫，卻不接受其中可能涉及的風險。在拜登政府全力推動下，美國國會3月通過1.9兆美元疫情紓困法案。

桑默斯表示，他之所以能準確料中通膨走向，是把「基本經濟模型」套用在「巨大需求刺激」上。這讓他早在供應鏈緊繃問題突然冒出之前，就預見通膨是一大風險。

克魯曼觀點

無獨有偶，克魯曼12日也在紐約時報專欄撰文，評論美國10月CPI年增6.2%一事。克魯曼說，通膨數據發布後，批評拜登政府政策失敗的聲浪狂湧，但他指出通膨勁揚並非美國特有現象，歐洲、尤其德國 的通膨率也大幅躍升（升幅比美國小，但別忘了歐洲通膨率原先也比美國低，那是因為歐洲決策官員作風向來很保守所致）。

歐洲統計局（Eurostat）發布的初步數據顯示，歐元區10月CPI年增率達4.1%，對照疫情爆發前的長年低迷走勢，歐洲通膨率如今也已大幅躍升。特別值得一提的是德國，德國人基於歷史因素一向以嫌惡通膨著稱，也沒有為促進疫後復甦，而推出可與拜登1.9兆美元「美國紓困計畫」相提並論的大規模支出計畫，但德國通膨率照樣勁升，10月升抵4.6%，增幅在歐元區主要經濟體名列前茅。

那麼，為什麼歐洲通膨也暴增呢？克魯曼認為，原因與美國相同。1)世界各地食物與能源價格大漲，這些價格取決於全球市場，任一國政策的影響力有限；2)經濟復甦腳步不穩，疫情後遺症又揮之不去，兩者相互作用之下，導致衝擊層面甚廣的供應鏈問題。

事實上，克魯曼指出，歐洲央行（ECB）在企業調查報告裡的發現，與Fed褐皮書中對美國經濟現況的描述，看來非常相似。

克魯曼說，重點是，此刻在世界許多國家都普遍看到通膨猛竄的現象，由此可見，美國通膨勁揚主要不是國內政策使然。