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通膨無法攔阻美股繼續上漲 下周且看連鎖店財報壓軸

編譯劉忠勇／綜合外電
幾無營收的 Rivian 首次公開發行股票（IPO）市值竟逾1,000億美元，凸顯投資人深怕錯過漲勢的心理。路透
幾無營收的 Rivian 首次公開發行股票（IPO）市值竟逾1,000億美元，凸顯投資人深怕錯過漲勢的心理。路透

美國股市三大指數周五全面反彈，可見通膨高漲並未擊潰市場信心，投資人紛紛歸隊。分析師認為，只要消費需求不退，通膨無法攔阻美股繼續上漲。

道瓊工業指數上漲179.08點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.7%和1%，三大指數周線仍收黑，跌幅在0.3%至0.7%之間，結束連五周漲勢。

台積電ADR隨費半反彈，各漲0.4%和0.8%，一周下來漲0.8%和1%。

美股這一周受到通膨高漲的考驗，美國10月生產者物價和消費者物價增幅都超過預期，其中消費者物價指數大漲6.2%，是30年來最高。不過，投資人對美國企業獲利能力的信心顯然並未因此動搖，看好各行各業尚能應付供應鏈瓶頸，且藉漲價來轉嫁成本，目前看來消費者也能承受。如今投資人只擔心，需求可能隨物價高漲而下滑。

美銀策略師發布報告說：「很多企業宣稱自己掌握訂價能力且還打算未來幾個月再漲價。由此來看利潤也會更好，讓估計的數字證明都太保守，除非經濟又再惡化。」

下周正好由零售業者為財報季壓軸，其中多是最受原料和勞工成本上揚影響的企業，包括沃爾瑪百貨（Wal-Mart）、家得寶（Home Depot）和梅西百貨（Macy）。下周也將公布美國10月零售銷售數字。

National證券首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「沃爾瑪可謂消費者風向的一大指標，他們怎麼控管利潤很值得關注。」

霍根在內的分析師認為，儘管通膨疑慮仍在，美股可望繼續上漲。他說：「好消息是需求未遭破壞，只是被延後而已。」他表示，供應鏈問題應可得到解決。

不過，有投資人仍擔心，從特斯拉（Tesla） 、輝達（Nvidia）以及電動車製造商 Rivian 首次公開發行股票（IPO）誇張的漲法來看，美股似有漲過了頭的風險。Rivian幾無營收，上市後市值卻超過1,000億美元，

摩根士丹利發布報告說：「我們認為散戶進場、年底向來偏強，以及法人深怕錯過的心理，已使價位超過合理價位。」摩根士丹利認為，依照美國10年期公債殖利率的水準來看，史坦普500指數成分股企業按預測獲利計算的本益比應在20.5倍，低於目前的21.5倍。

指數 美國 投資

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