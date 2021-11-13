材料股創新高 藝康和空氣產品公司向上突破

在上周創下歷史高點後，美股正在暫時休息，但某個類股正在爆發。材料類股是史坦普500指數 11日唯一創下歷史新高的類股，並且連續第6周走升，為5月來最佳表現。

材料類股可能是國會通過的1.2兆元基礎建設法案的受惠者。該法案預訂15日由拜登 總統簽署。

Fairlead Strategies創始人史托克頓(Katie Stockton)表示，「市場反應肯定非常積極。材料類股背後有良好的動能。事實上，本周我們已將材料類股相對史指的評級從相對強勢升級至加碼。」

她補充說，這些個股創下新高紀錄顯示出該類股的全面實力，漲勢應該會持續下去，「從中期角度來看，這的確是一種新的正面動能。從短期來看，這幾個星期以來大盤一直是正向發展，創下新高，這基本上消除了技術走勢的阻力，並以阻力最小的方式攀升。」

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)同意史托克頓的觀點，也就是這次突破代表長期看漲的走勢。他點出類股中2支個股作為這種動能的例子。

他說，「看看像是代碼ECL的藝康(Ecolab)股價 走勢圖，看來仍然具有建設性，而它已突破一個非常漂亮的上升三角形。」

強生也指出，「此外，再看看代碼APD的空氣產品公司(Air Products)走勢圖，它也正在突破類股ETF表面下的諸多支撐點，可以繼續出現更高的高點。」

藝康和空氣產品公司本月表現均優於大盤，與史指11月以來1%的漲幅相比，上漲至少3%。