通膨高漲 消費支出要更精打細算 學著「說不」

人們為家具和汽車以及雜貨支付的費用越來越高。在過去12個月裡，肉類、家禽魚類和雞蛋價格上揚了11.9%。汽油比去年上漲近50%。

安聯人壽(Allianz Life)的調查發現，78%的美國 成年人預計明年通膨會惡化，69%認為這將對購買力產生負面影響。

與此同時，72%的人擔心生活成本上升會影響本身的退休 計畫；70%擔心無法負擔退休後想要的生活方式。這項9月進行的調查，受訪者是具有全國代表性的1005名18歲以上民眾。

由於通膨沒有馬上結束的跡象，以下是如何面對這些更高物價的方法。

優先考慮需求和願望

想想現在真正需要什麼，哪些可以再等等。先為這些需求預做規畫。

此外，看看還能在哪些方面削減預算，並列出收支，以彌補在像是食物和能源等生活必需品的支出增加。

仔細檢查信用卡帳單 ，了解錢花在哪裡。

購物時精打細算

考慮大量購買商品，這樣就不會隨著價格不斷攀升而花更多錢。如果不需要那麼多，可以考慮與家人、朋友和鄰居分攤費用和物品。

可以肯定的是，查看商品單價是比價和尋找優惠的好方法。

學著說「不」

假日季通常意味著購買禮物，也許會花更多的錢在娛樂上。但今年可以開始對平常一些消費方式說「不」，無論是與朋友出去吃飯還是買貴重的禮物。

在想購買不必要的東西時，也可以告訴自己「不」。在想要揮霍之前，先自我分析一下必要性，自問是否已經擁有這種物品、使用頻率、是否曾比價，然後再考慮是否放入購物車。

不要慌張

對供應鏈短缺的恐懼可能會讓人想衝向商店開始購物，以確保在假期擁有所需的禮物。這可能會導致為物品支付過高的費用或購買過多。

所以，請務必盡量避免情緒化。如果無法確保買到第一選擇，可考慮一兩個次要選擇，朋友和家人應該會諒解並接受遲來的禮物。