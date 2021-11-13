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Rivian盛大IPO 馬斯克酸能實現量產和正現金流才是本事

財經新聞組╱綜合報導
馬斯克對Rivian的市值頗不以為然。（路透）
馬斯克對Rivian的市值頗不以為然。（路透）

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)表示，大量生產和盈虧平衡的現金流將是競爭對手電動車製造商Rivian的真正考驗。

這不是馬斯克第一次公開批評Rivian。他上月在推特上寫道：「與擴大生產和建立供應鏈相比，只展示原型根本不值一提。」

Rivian本周大手筆地上市掛牌，目前市值已超過1000億元。

馬斯克11日推文指出，「市場上有數百家汽車新創公司，包括電動車和內燃車，但特斯拉是過去100年來唯一一家實現量產和正現金流的美國汽車製造商。」「而我希望Rivian能夠實現大量生產和盈虧平衡現金流。這才是真正的考驗。」

Rivian沒有回應。它成立至今從未產生獲利，預計第3季銷售額將低於100萬元。

該公司表示，其R1S SUV和R1T皮卡的預訂量為5萬5400輛，並與亞馬遜簽訂2030年前生產10萬輛電動貨車的合約。

但是，相信Rivian能組裝汽車並以能獲利的方式交車，對於已將該公司估值高於傳統汽車巨頭福特和通用汽車(GM)的投資人來說，是一場巨大的賭博。

即使缺乏收入，Rivian在10日的首次掛牌交易籌集約120億元，使其成為今年全球規模最大的IPO，還讓Rivian成為僅次於特斯拉的美國第二大最有價值的汽車製造商。

在2010年上市兩天後，特斯拉的市值才超過20億元。但Rivian的CEO史卡林吉(R.J. Scaringe)在他的公司上市第二天就達到這個門檻。

Rivian股價在那斯達克上市前兩天飆升了57%。史卡林吉於2009年創立Rivian，以11日收盤價122.99元計算，他擁有1760萬股股票，價值22億元。該股12日上漲3%。

史卡林吉在該公司IPO招股說明書中寫道：「我們開始考慮卡車、SUV和跨界車等分類市場，因為它們提供了一個巨大的機遇，可以展示一款簡潔的、以科技為主的車輛如何消除長期的妥協。」

汽車 特斯拉 馬斯克

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