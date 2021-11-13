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拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

財經簡訊

財經新聞組／整理

SEC拒絕VanEck推出比特幣ETF

美國證券交易委員會(SEC)宣布拒絕VanEck推出直接追蹤數位貨幣走勢的比特幣ETF。這項申請案於3月由Cboe BZX交易所提出，該交易所希望SEC能更改規定，允許其上市VanEck比特幣基金。SEC表示，Cboe並未採取足夠的措施來證明它可以防止欺詐交易以保護投資人。

11月密大消費者信心 10年新低

密西根大學11月消費者信心指數跌至66.8，為2011年11月以來最低水平，遠低於《道瓊》預期的72.5。10月讀數為71.7，代表11月水平下降了6.8%。調查顯示，消費者預計通膨率仍會再走高，12個月的預測值微調至4.9%。

嬌生擬分拆家用品和醫療部門

醫療保健集團嬌生公司宣布計畫將其消費品業務與其製藥和醫療設備業務分拆成2家上市公司。此次分拆將使製造創可貼繃帶、Aveeno和露得清護膚產品以及Listerine 的家用產品部門，與生產並銷售處方藥和醫療設備的高風險但成長更快的部門中分離；後者還生產新冠疫苗。

馬斯克再賣6.87億元特斯股票

根據12日公布的監管文件，特斯拉CEO馬斯克的信託基金11日再出售了63萬9737股股票，總額約6.87億元。特斯拉股價下跌近4%，本周下跌15%。幾天前，馬斯克和他的信託基金賣出價值約50億元的股票；他仍持有1.67億以上的特斯拉股份。

Warby Parker營收增虧損擴大

眼鏡製造商Warby Parker第3季營收較去年同期增加32%，但由於與最近直接上市和以股票作為薪酬的相關成本影響銷售額，虧損繼續擴大。截至9月30日當季淨虧損增至9110萬元，或每股1.45元，而去年同期為虧損4160萬元或每股78分。

戴姆勒卡車：憂缺晶片更甚疫情

戴姆勒卡車CEO道姆(Martin Daum)透露，他擔心全球半導體短缺的程度勝過新冠病毒疫情對經濟的影響。他目前並不認為疫情是戴姆勒卡車面臨的主要風險，風險主要在於供應面，尤其是半導體。卡車製造商通常會預先估計市場需求，然後設定目標，這樣才知道該生產多少。

股票 特斯拉 疫情

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微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57
電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉執行長馬斯克指出，這位競爭對手的前景沒這麼樂觀。（路透）

Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

2021-11-11 21:22
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

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電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25

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