擺脫通膨顧慮 科技推升那指

在通膨數據火爆和債券殖利率飆升引發10日科技股拋售後，那斯達克綜合指數 反彈。

以科技股為主的那指上漲81.58點或0.52%至1萬5704.28點。史坦普500指數收高2.56點或0.06%至4649.27點。道瓊工業平均指數下跌158.71點或0.44%至3萬5921.23點，受迪士尼 下跌6.97%拖累。

輝達(Nvidia)上漲3.16%，AMD上漲4.39%。臉書母公司Meta和谷歌母公司Alphabet等大型科技股均走升。

由於投資人看好通膨會持續，史指中大宗商品生產商股票上漲。材料特選產業SPDR ETF盤中觸及歷史新高。礦業公司Freeport-McMoRan上漲8.96%，鋼鐵生產商Nucor上漲2.68%。

利空消息在於，媒體巨頭迪士尼上季業績未能達標，Disney+訂戶數也未達預期，股價下跌6.97%。

債市11日因退伍軍人節休市。

10日的報告顯示，追踪從汽油和醫療保健到雜貨和租金等一籃子產品的10月消費者物價指數(CPI)同比上漲6.2%，創近31年最高水平。

在CPI數據公布後，交易員提高了對聯準會(Fed)首次升息 時間的預期。聯邦基金期貨市場現在認為Fed在2022年7月首次全面升息的可能性更大。