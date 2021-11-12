速食業缺人 加薪、減營業時間因應

速食業始終面對人力不足的問題。（路透）

快速服務和速食業者正面對勞動力的數項利空。全國餐廳協會(NRA)7月調查，78%業者表示，招聘和留住員工是最大挑戰。1月調查時的數字只有8%。

根據勞工部 統計，近幾個月食品服務和飲酒場所的整體就業情況略有改善，10月新增近12萬名勞工，但該產業7月到10月僅淨增15萬人，較2020年2月時的人數減少近80萬人。

麥當勞CEO 肯普欽斯基(Chris Kempczinski)在第3季財報電話會議上表示，美國 店面的人員配置「極具挑戰性」，「加盟商正在調升工資；今年以來調幅超過10%，而直營店的工資更調超過15%。但要找到適合的員工仍不易。」

Shake Shack計畫今年在加薪和獎金方面支出逾1000萬元，同時也在努力應對勞動力挑戰。CEO葛露帝(Randy Garutti)在第3季財報電話會議上表示，加薪固然有用，但也影響了財報成本，「在可預見的未來，徵才將繼續承受壓力。」

對溫蒂漢堡而言，勞動成本支出被認為是第3季餐廳獲利率同比下降的主因之一，並表示預計明年支出將繼續上升。CEO佩納格(Todd Penagor)表示，「人員配置雖有改善，但仍未達到所需水平。」「但投資有回報，可以推動良好的客戶體驗並推動更多業務，因為還有很多生意要做。」

與麥當勞、漢堡王一樣，佰百雞(Popeyes)母公司Restaurant Brands International的部分門市被迫減少營業時間；上季營業時間較疫前平均減少約一小時。

擁有肯德基、必勝客和塔可鐘等品牌的百勝品牌(Yum! Brands)也發現員工短缺限制了其餐廳的營業時間。

達美樂比薩CEO艾里森(Ritch Allison)在第3季財報電話會議上表示，勞動力短缺將繼續「成為一個重大挑戰」，在美國人口成長放緩之下，「這一行需要更多移民，才能繼續擁有強大的勞動力，尤其是年輕人。」