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樂園門票不漲價 迪士尼難獲利

財經新聞組／綜合報導

迪士尼快要慢慢變成Netflix，串流媒體用戶成長變成最重要的股價催化劑，但隨著第3季Disney+訂戶增加，現實世界的成本仍不斷上升。這意味著至少短期內，迪士尼也會面臨通膨問題。

迪士尼擁有令大多數公司羨慕的定價能力，但這並沒有改善投資人的看法。今年來股價仍呈下跌，遠遠落後於史坦普500指數20%以上的漲幅。

從某些方面來看，迪士尼最近的表現證明了其品牌對消費者的影響力。迪士尼世界第3季上座率成長2位數，而人均支出較2019財年水平增加約30%，預計2022財年人均支出將保持遠高於疫情前水平，但可能這被較高的通膨成本抵消。

迪士尼上個財年在資本支出上花費36億元，並將在2022年增加25億元。即使採取強有力的成本降低措施，但預計由於工資上漲壓力和與新項目相關的成本，某些成本在2022財年仍將高於疫前水平。

Needham & Co.分析師馬丁(Laura Martin)表示，「迪士尼雖有定價權，但若不能調升票價，通貨膨脹就極具殺傷力。」

由於疫情安全預防措施，主題公園的工資正在上漲，能入園的人數也越來越少。上季營收41.7億元雖超過預期的39.6億元，但獲利遠低於預期，出現虧損。

但迪士尼沒有簡單的解決辦法來應對成本上升。員工透過重新談判合約調升時薪，一些供應面問題可以尋找替代品，但它就是不願調高主題公園門票價格，不確定現況能撐多久、撐到何時。

摩根史坦利分析師寫道，主題公園獲利回升必須與「成本基礎的快速回歸」相對。「數年來勞動力成本不斷上漲，從2019財年的水平走升。就算對公園營收預期有調升空間，但要回歸以往獲利高點可能需要更長的時間。」

迪士尼 營收 疫情

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