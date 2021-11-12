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專家看Rivian 多空不一

財經新聞組／綜合報導

電動卡車製造商Rivian 10日在那斯達克掛牌，開盤價每股106.75元，定價78元。4位專家對該公司下一步發展分別提出評析。

Bullpen Capital合夥人戴維森(Duncan Davidson)認為該公司擁有一個重要利空，「它的本銷比是10到20倍。明年Rivian的銷售額應該達到80億元，如果真的達到這個目標，定價就不算離譜，這就是最大弱點。多年來，特斯拉在量產方面遇到真正的困難，而且它花的時間比Rivian多很多。而由於供應鏈中的晶片和其他障礙，現在生產方面遇到問題。」

MarketRebellion.com聯合創始人納賈里安(Pete Najarian)則看好其備受矚目的投資者，「真正讓人興奮的是福特決定只投資而不採用其技術，這有點奇怪。但我仍然認為福特2019年的決定值得肯定。而亞馬遜投資20%的股份，預訂10萬輛廂型車，成為實質參與整個流程的主力之一。我完全不認為亞馬遜會想擺脫它，正因如此，它會一直成為主要股東，誰知道未來幾年會如何發展。」

風險投資記者紐康摩(Eric Newcomer)認為Rivian面臨一項挑戰，「它很多訂單至今未交車，虧損將不斷擴大。所以它要靠IPO籌集大量資金。建立量產規模需要出色的執行力。但汽車公司的問題在於必須逐季達成這項利潤率很低的業務，需要卓越的營運，即使是業內最聰明的新血，也必須隨時間演進而學習其中一些知識，弄清楚流程，從錯誤中吸取教訓。」

Risk Reversal負責人奈森(Dan Nathan)討論其估值指出，「它充分說明了當前的市場。在股市和加密市場，可能在開盤獲得1000億元的市值，但這基本上只是預期收入。但若以電動車總目標市場來看，這只是少了5年努力。這不怪銀行家，也不怪公司，是投資人的問題。一般預期它的合理股價約在50元左右。」（財經新聞組）

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