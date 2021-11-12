馬斯克仍有特斯拉 1.66億股

根據10日晚間發布的財務文件，特斯拉CEO馬斯克出售近50億元的特斯拉股票。他仍然持有超過1.66億股。在9日和10日進行的一系列交易中，他的信託基金賣出超過350萬股股票，價值超過38.8億元。這些交易不是預定銷售。申請文件顯示馬斯克根據9月14日申請的計畫出售一批特斯拉股票，總額超過93萬股，價值逾11億元。

保證物流 Coach用空運

Coach母公司Tapestry股價大漲8.35%，因為這家高端手袋業者調升今年營收 預測，並表示購物者不必擔心在今年假期貨架上買不到商品。該零售商計畫在第2財季花費大約7000萬元用於空運，以加快商品在聖誕節前的交貨速度。

財報差 Beyond Meat暴跌

由於華爾街對該公司前景感到懷疑，Beyond Meat股價暴跌13.28%。這家植物性肉類製造商第3季業績令人失望。即使上月發出警告，其虧損也大於預期，營收低於預期。Beyond還發布了悲觀的財測，直言銷售不會立即回升。

GM 軍用電動悍馬 供陸軍使用

通用汽車(GM)計畫在2022年生產以GMC Hummer EV為基礎的軍用版原型車。GM國防總裁杜蒙(Steve duMont)表示，該計畫是GM電動車業務商業化早期但重要的一步，主眾產品包括悍馬版的「電動輕型偵察車」(eLRV)，可能供陸軍使用。

Rivian續漲22% 市值千億

電動車新創公司Rivian股價11日繼續攀升，上市第二天收盤上漲22.1%。這家亞馬遜和福特投資的公司市值已經超過福特和通用汽車(GM)，估值達到1049億元，但仍然遠遠落後於市值超過1兆元的特斯拉。截至11日收盤，GM市值為898億元，福特市值為781億元。

金融科技Affirm和SoFi大漲

金融科技公司Affirm和SoFi上季財報表現佳，股價同步飆升。提共先買後付服務的Affirm收漲13.7%，上季營收2.694億元，超過Refinitiv估計的2.482億元；每股虧損1.13元。數位銀行SoFi上漲12.49%，上季每股虧損5分，低於Refinitiv預期的每股虧損14分；營收也超過預期的2.516億元，達2.772億元。