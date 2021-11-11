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通膨過熱 明年7月恐提前升息

財經新聞組／綜合報導

在10月通膨高於預期後，期貨市場交易員將聯準會(Fed)首次升息的預期時間由明年9月提前至7月。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「2022年下半年將會出現非常劇烈的變化。」

10月消費者物價指數(CPI)同比上漲6.2%，高於預期的5.9%，為1990年12月以來最大漲幅。

交易員早已無視明年9月首次升息的機率，但現在預計Fed會更早開始升息的可能性驟然升高。Fed本月初已表示將在明年年中完成縮減債券購買計畫，之後再開始升息。

布克瓦說，「目前有效聯邦基金利率為8個基點，而明年7月的聯邦基金合約定價為27個基點。」這是以每次升息幅度為四分之一個百分點為前提的假設。

他說，「這代表了Fed在明年7月前升息的可能性約為80%。」Fed目前將聯邦基金利率目標定在0%至0.25%的範圍內。

富國銀行利率主管舒馬赫(Michael Schumacher)指出，「聯邦基金預計會更快升息。我認為機率太高了。」他補充說，市場現在對2023年升息次數的預測更趨積極，預計將超過3次。

BMO固定收益策略師傑佛瑞(Ben Jeffery)指出，聯邦基金期貨還顯示出預計明年12月將進行第二次全面升息，因聯邦基金合約交易價格為0.57%。

策略師正在關注美國國債曲線的走勢，它目前顯示出像是30年期國債等長期殖利率率和較短期如5年期國債殖利率之間的利差正在縮小。

傑佛瑞說，「殖利率曲線平坦化反映出Fed更加鷹派的假設，這也反映在聯邦基金期貨市場上。」他表示，5年期和30年期國債殖利率之間的利差收窄，為68個基點，也就是0.68個百分點。這是自2020年3月新冠疫情爆發幾周之後的最低水平。

殖利率曲線平坦化也可能代表投資人擔心經濟疲軟。

殖利率 升息 國債

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