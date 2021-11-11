我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

CPI逾30年新高 道指大跌240點

財經新聞組／綜合報導

10月消費者物價指數創下30多年來最大年度漲幅，引發債券殖利率飆升，美股大幅回落。

道瓊工業平均指數下跌240.04點或0.66%至3萬6079.94點。史坦普500指數下跌38.54點或0.82%至4646.71點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌263.84或1.66%至1萬5622.71點。

最近幾周走低的指標10年期美國國債殖利率在CPI讀數公布後上漲11個基點；1個基點是0.01個百分點。10日下午30年期債券的拍賣不佳，也增加了飆升的動力。

消費者物價指數(CPI)較上年同期上漲6.2%，遠高於《道瓊》調查經濟學者估計的5.9%，也是自1990年以來的最大年度漲幅。按月計算，CPI上漲0.9%，高於預期的0.6%。

在CPI數據公布後，交易員提高了對Fed首次升息時間的預測。聯邦基金期貨市場現在認為Fed在2022年7月首次全面升息的可能性更大。

科技股承壓，因為利率上升將未來收益打了折扣。Advanced Micro Devices下跌6.08%，輝達(Nvidia)下跌3.91%，谷歌母公司Alphabet下跌2.03%。

與此同時，銀行股因債券殖利率上漲而獲得提振。更高的利率意味著銀行可對貸款收取更高利息，這通常會提高獲利。美國商銀和富國銀行雙雙上漲。

殖利率 指數 債券

上一則

轉型電動車 專家看好福斯

下一則

Rivian電動車掛牌 市值超越福特、GM

延伸閱讀

美10月消費者物價年增6.2% 創1990年以來新高

美10月消費者物價年增6.2% 創1990年以來新高
基礎建設法案過關傳利多 4支低調股被看好

基礎建設法案過關傳利多 4支低調股被看好
投資人獲利了結+等待關鍵通膨報告 史指終止連八漲

投資人獲利了結+等待關鍵通膨報告 史指終止連八漲
世界晚報／劫匪搶「比佛利嬌妻」主演豪宅 視頻全記錄

世界晚報／劫匪搶「比佛利嬌妻」主演豪宅 視頻全記錄

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

2021-11-06 12:18
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准