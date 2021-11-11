CPI逾30年新高 道指大跌240點

10月消費者物價指數 創下30多年來最大年度漲幅，引發債券殖利率 飆升，美股大幅回落。

道瓊工業平均指數下跌240.04點或0.66%至3萬6079.94點。史坦普500指數下跌38.54點或0.82%至4646.71點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌263.84或1.66%至1萬5622.71點。

最近幾周走低的指標10年期美國國債殖利率在CPI讀數公布後上漲11個基點；1個基點是0.01個百分點。10日下午30年期債券的拍賣不佳，也增加了飆升的動力。

消費者物價指數(CPI)較上年同期上漲6.2%，遠高於《道瓊》調查經濟學者估計的5.9%，也是自1990年以來的最大年度漲幅。按月計算，CPI上漲0.9%，高於預期的0.6%。

在CPI數據公布後，交易員提高了對Fed首次升息時間的預測。聯邦基金期貨市場現在認為Fed在2022年7月首次全面升息的可能性更大。

科技股承壓，因為利率上升將未來收益打了折扣。Advanced Micro Devices下跌6.08%，輝達(Nvidia)下跌3.91%，谷歌母公司Alphabet下跌2.03%。

與此同時，銀行股因債券殖利率上漲而獲得提振。更高的利率意味著銀行可對貸款收取更高利息，這通常會提高獲利。美國商銀和富國銀行雙雙上漲。