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Rivian電動車掛牌 市值超越福特、GM

財經新聞組／綜合報導
Rivian掛牌上市，市值超越福特和GM。（路透）
Rivian掛牌上市，市值超越福特和GM。（路透）

電動車新創公司Rivian Automotive 10日上市掛牌交易，股價飆升29.14%收報100.73元，成為今年最大宗IPO之一。

Rivian於9日晚間將其IPO價格定在每股78元，高於其72元至74元的區間。該股以每股106.75元的價格開盤，使該公司市值達到910億元，超過傳統汽車製造商福特的770億元和通用汽車(GM)的870億元。

該股在那斯達克交易，代碼為RIVN。

亞馬遜和福特投資的Rivian吸引了看好電動車快速成長的投資人濃厚興趣。但該公司尚未建立商業模式，預計第3季營收低於100萬元。

亞馬遜持股20%，現在價值約170億元；福特持股12%，價值超過100億元。

亞馬遜在9月時表示，其包括Rivian在內的股權投資價值38億元。不過2個月，光是Rivian的持股價值就幾乎是該金額的5倍。

雖然福特高管將與Rivian的關係視為戰略投資，但該公司的林肯品牌之前曾計畫與這家電動車新貴合作製造電動車，之後因疫情而放棄。

亞馬遜正在將其車隊轉換為使用再生能源，該公司在2019年透露，它已訂購數千輛Rivian汽車。最近的文件顯示，亞馬遜在至少4年內擁有Rivian電池驅動送貨車獨賣權，之後還擁有優先購買權。

亞馬遜已訂購10萬輛Rivian，將在2030年前交車。兩家公司打算最快在明年讓1萬輛全新Rivian-Amazon車輛上路。

除了車隊業務，Rivian還靠全電動皮卡R1T在市場上擊敗特斯拉、GM和福特。根據10月的招股說明書，該公司計畫在12月推出一款7人座電池驅動SUV R1S。

Rivian創立於2009年，總部位於加州爾灣市，並在伊利諾州Normal市設立汽車組裝廠。

該公司表示，伊利諾州廠每年最多可生產15萬輛。其中大約6萬5000輛應該是R1T皮卡和 SUV，另外大約8萬5000輛是該公司的RCV商用貨車。

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