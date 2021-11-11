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轉型電動車 專家看好福斯

財經新聞組／綜合報導

電動車公司Rivian於10日掛牌上市，成為日益擁擠的電動車個股的最新成員。目前生產電動車的業者包括先行者特斯拉，以及包括蔚來汽車(Nio)和Lordstown Motors在內的新貴，以及傳統車廠如福特汽車和通用汽車(GM)。

Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)在電動車競賽中堅持看好傳統車廠，「我們其實更看好福斯汽車。它的價格更便宜，並且它設定在2025年前其汽車銷量中有多少是全電動車的目標仍然非常激進。」

福斯汽車的目標是在2021年交車100萬輛電動車，到2025年成為該領域的「全球市場領導者」。這家汽車製造商旗下擁有保時捷和奧迪品牌，桑契斯說這兩個品牌都在「不斷取得進展」。

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)也看好汽車類股的另一支傳統個股：福特汽車。

他表示，「我們在目前成長型投資組合中持有這支個股。它們正在大展宏圖，超越GM，我認為有兩個主要原因。他們顯然正與特斯拉在電動車領域競爭，取得重大進展。」

福特最近表示，其全電動F-150 Lightning皮卡車型的預訂量已超過16萬輛。其「電動車」銷量在10月創下歷史新高。

戈登說，「另一個原因是它們正在減少長期債務。」「福特汽車最近剛以3.25%的利率發行25億元的10年期公司債，利率低於預期，它們將用這筆資金推動環保計畫、電動車投資組合，這將幫助福特決其一些有問題的垃圾債券，讓它們重回投資級別，或許還能帶來紅利。」

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