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疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

財經簡訊

財經新聞組／整理

Meta結盟微軟 整合軟體

前身為臉書的Meta公司宣布與微軟建立合作夥伴關係，允許客戶將Meta的Workplace企業社交網路軟體與微軟的Teams整合。整合之後，客戶可以登入Teams App內的Workplace。同樣，用戶可以在Workplace App中使用Teams視訊會議。

皇家加勒比 明夏訂位創新高

皇家加勒比將卸任的CEO費恩(Richard Fain)表示，該公司明年夏天的預訂數創歷史新高，將利用這些現金流來償還債務和再投資。該公司上季營收約4.57億元，低於預期；調整後每股虧損4.91元，高於預期；但預訂量顯著改善，明年全年航班訂位數重回歷史水平，且價格也高於2019年。

美航機師 拒假期薪資加倍

美國航空機師工會拒絕該公司提出的假期前後工作可獲雙倍工資的提議，美航打算用這種方式避免近期大規模航班取消重現。機師工會投票反對至少150%的額外薪資和雙倍報酬的假期執飛。工會表示，它希望對航空公司的航班表進行更多永久性改變。工會正在與航空公司進行合約談判。

併國際外送平台 DoorDash大漲

在宣布以81億元的全股票交易收購國際食品配送平台Wolt後，DoorDash股價飆升11.58%。在疫情期間受惠於居家趨勢的DoorDash第3季每股虧損超出預期，但營收優於預期。每股虧損30分，營收12.8億元。該公司淨虧1.01億元，是2020年同季虧損4300萬元的2倍多。

蘋果推小企服務 追谷歌微軟

蘋果宣布，針對處理遠距工作和技術，將為500名員工以下的公司推出一項商務工具服務。該服務目前處於Beta測試階段，計畫於2022年春季推出，起價為每月2.99元。類似於蘋果競爭對手如谷歌和微軟的產品，兩家公司主導了教育和商業服務市場。

迪士尼上季財報 未達預期

迪士尼第4季財季財報全面低於華爾街預期。調整後每股獲利37分，低於Refinitiv預期的51分；營收185.3億元，低於預期的187.9億元。Disney+ 訂戶增加210萬 ，總數達到1.181億，符合迪士尼估計；但平均每位訂閱月收入為4.12元，同比下降 9%。

微軟 營收 迪士尼

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