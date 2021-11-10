投資人獲利了結+等待關鍵通膨報告 史指終止連八漲

由於投資 人在10月連日上漲後獲利了結，並等待關鍵通膨報告，史坦普500指數 結束連續8個交易日的漲勢。

史指下跌16.45點或0.35%報4685.25點。道瓊工業平均指數下跌112.24點或0.31%至3萬6319.98點。那斯達克綜合指數下跌95.81點或0.6%至1萬5886.54點。

史指8日創下今年第64個收盤紀錄，連續第8個交易日上漲，為2019年4月以來最長連漲。今年漲幅超過24%。

勞工部表示，10月生產者物價指數(PPI)環比上漲0.6%，與《道瓊》預期一致。但同比上漲8.6%，為近11年新高。

投資人等待10日公布的10月消費者物價指數(CPI)，預計將較上月上漲0.6%。

PayPal是拖累史指和那指的最大元凶，下跌10.46%。這家數位支付公司上季營收未達預期，並發布了弱於預期的第4季和全年財測。

特斯拉 下跌11.99%，也給史指和那指帶來壓力。在創始人馬斯克上周末在推特民調中詢問是否應該出售其10%持股後，該股一路下跌，近58%的投票粉絲表示同意。但即使9日下跌，特斯拉今年來仍上漲超過44%。

在利多消息方面，工業巨頭奇異電氣(GE)宣布將分拆為3個上市公司，分別專注於航空、醫療保健和能源，股價上漲2.66%，領漲史指。