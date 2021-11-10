我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

投資人獲利了結+等待關鍵通膨報告 史指終止連八漲

財經新聞組╱綜合報導

由於投資人在10月連日上漲後獲利了結，並等待關鍵通膨報告，史坦普500指數結束連續8個交易日的漲勢。

史指下跌16.45點或0.35%報4685.25點。道瓊工業平均指數下跌112.24點或0.31%至3萬6319.98點。那斯達克綜合指數下跌95.81點或0.6%至1萬5886.54點。

史指8日創下今年第64個收盤紀錄，連續第8個交易日上漲，為2019年4月以來最長連漲。今年漲幅超過24%。

勞工部表示，10月生產者物價指數(PPI)環比上漲0.6%，與《道瓊》預期一致。但同比上漲8.6%，為近11年新高。

投資人等待10日公布的10月消費者物價指數(CPI)，預計將較上月上漲0.6%。

PayPal是拖累史指和那指的最大元凶，下跌10.46%。這家數位支付公司上季營收未達預期，並發布了弱於預期的第4季和全年財測。

特斯拉下跌11.99%，也給史指和那指帶來壓力。在創始人馬斯克上周末在推特民調中詢問是否應該出售其10%持股後，該股一路下跌，近58%的投票粉絲表示同意。但即使9日下跌，特斯拉今年來仍上漲超過44%。

在利多消息方面，工業巨頭奇異電氣(GE)宣布將分拆為3個上市公司，分別專注於航空、醫療保健和能源，股價上漲2.66%，領漲史指。

指數 特斯拉 投資

上一則

成熟製程晶片一路短缺至2024年？WSJ點出這原因

下一則

百年老店救股價 奇異將拆成3公司

延伸閱讀

老闆推文利空 特斯拉兩天重挫16% 市值蒸發1990億美元

老闆推文利空 特斯拉兩天重挫16% 市值蒸發1990億美元
國會放行基建法案 史指登4700點新高

國會放行基建法案 史指登4700點新高
特斯拉上海工廠 出口量突破4萬輛

特斯拉上海工廠 出口量突破4萬輛
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

2021-11-06 12:18
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排