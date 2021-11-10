千禧世代努力拚生子 美商銀：嬰兒潮將至 造福零售商

美國商銀認為嬰兒潮將再現。（路透）

美國 商銀最新報告指出，千禧世代推動的嬰兒潮即將到來，可能會提升包括目標百貨(Target)、沃爾瑪和好市多(Costco)等零售商 的銷售額。

該公司研究顯示，出生率正在上升，而妊娠試劑的銷售也一路長紅，越來越多夫婦表示正在嘗試生孩子。

股票研究分析師歐姆斯(Robby Ohmes)表示，這對於出售尿布、嬰兒車和其他嬰兒用品的雜貨店、大型商店和倉儲俱樂部來說可能是個好消息，因它們離新手父母定居的郊區住宅更近。他預測嬰兒潮可能會在今年開始。在受惠名單中，他點名 Albertsons、Kroger、Dollar General和BJ's Wholesale Club。

根據美國人口普查局的統計，千禧世代已經超過嬰兒潮世代，成為美國人口最多的一個世代。根據皮尤研究中心的數據，這個群體由大約7210萬人組成，年齡從25歲到40歲不等。

觀察潛在的「千禧世代嬰兒潮」的主要指標之一，是妊娠試劑的銷售量增加。根據尼爾森的統計和美國商銀的研究，自2020年6月以來，妊娠試劑銷售額平均同比增加13%；2016年至2019年平均同比成長率僅有2%。

如果這種情況發生，它將扭轉新冠疫情 期間出生率下降的趨勢。根據美國商銀的研究，2021年6月活產嬰兒增加了3.3%，這是自2013年以來的最高成長率。

在這份10月對約1000人的調查中，11.3%的受訪者表示他們或他們的伴侶在未來12個月內期待或試圖懷孕，是美國商銀自2020年12月啟動調查以來的歷史新高。

有些零售商已經將千禧世代是帶進更多銷售的主力族群，因為他們在婚姻、嬰兒和購房方面的支出上升。百思買表示，這個世代的人已成為其最大客戶群。家裝零售商家得寶(Home Depot)和勞氏(Lowe's)表示，這個世代帶動的不只疫情引發的覓屋和裝修需求，都推動該公司的強勁銷售。