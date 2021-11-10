Fed警告：中國房市危機恐外溢美國 專家：機率不高

聯準會(Fed)發表半年報告預警，中國房地產 問題可能會外溢至美國 金融體系。

負債累累的中國地產開發商恆大集團今年夏天傳出債務違約，讓全球投資人感到不安。其他中國開發商也難以償還債務，加劇了人們對中國經濟產生更全面影響的擔憂；中國經濟約四分之一是由房地產驅動的。

Fed在最新金融穩定報告中表示：「中國房產業的壓力可能會給中國金融體系帶來壓力，並可能波及美國。」

報告點名中國經濟和金融體系的規模，以及全球貿易關聯性。

不過分析師不認為Fed對中國房地產的評論有多重要。

富國銀行投資研究所全球市場戰略負責人克里斯托佛(Paul Christopher)說，「Fed擔憂的重點是中國房地產活動正在放緩，但開發商背負巨額債務且其中一些已分流進入經濟其他領域。」這些廣泛的聯繫意味著中國房市放緩最終可能導致失業、中國股市下跌和通貨緊縮，而因中國減少從其他國家購買商品，這些情形可能會經由貿易通路蔓延全球。

不過，他認為這種情形不太可能發生：「中國政府多年來一直在處理高漲的企業債務，保持警覺並擁有應對房產業的資源。」他指出當局仍可以像過去一樣投入更多資金來應對通縮衝擊。

Fed之前的金融穩定報告也曾提到中國、其高債務水平和「高漲的房產價格」可能波及美國的風險。

紐約經紀公司WallachBeth Capital資深策略師費金(Ilya Feygin)表示，Fed的最新報告可能「只為求完整性」而討論到中國的房地產危機，「Fed因視2008年前美國住房和美國銀行業的脆弱性而廣受批評。」他指的是當年的金融危機，「因此，任何與房地產和銀行系統風險相關的任何事情都應深入檢視。」

他不認為Fed的評論對投資新興市場有多大意義。