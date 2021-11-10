基礎建設法案過關傳利多 4支低調股被看好

期待已久的基礎建設法案周末在眾議院通過，現在正送交拜登 總統簽署。這項一籃子計畫金額超過1兆元，包括從橋梁和道路到寬頻和公用事業的項目的新資金。

PAVE基礎建設ETF在8日反彈後於9日回跌，它今年表現也跑贏史坦普500指數 ，漲幅超過35%。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)認為它還有更多的上揚空間，「投資 基礎建設ETF是一個很好的曝險管道。我們看好該產業，因為它的確正在重回領導地位。從PAVE ETF與史指的相對比率可以看出，其上升趨勢線顯示它的表現優於史指。」

他將多元化運動和控制零件製造商Parker-Hannifin列為其觀察名單首選，「Parker-Hannifin在上周發布財報後上漲，突破過去6個月來的盤整格局。這個突破值得買進，未來會升得更高。」

該股本月上漲11%。相比之下，史指僅上漲1%。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)偏好買進個股而非PAVE ETF來操作基建議題。她挑選了3支具有上升潛力的個股。

她說，「Xylem是該法案中550億元用水支出的受惠者。」「法案十分重視用水支出。法案規定每年州撥款額度在20億至25億元間，在5年內達到550億元。」

騰格勒說，「然後在法案中的高速公路部分，可考慮Jacobs Engineering。法案中用於橋樑的400億元將使工程和建築公司受惠；然後是Martin Marietta，它專精於生產道路用瀝青。」

Xylem、Jacobs和Martin Marietta Materials今年表現都跑贏大盤，至少上漲30%，高於史指的25%。

騰格勒說：「投資其中任何一個都不會出錯。」