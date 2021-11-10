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財經簡訊

財經新聞組／整理

10月PPI年增8.6% 近11年新高

勞工部表示，10月生產者物價指數(PPI)較上年同期上漲8.6%，創近11年來最高年增率。PPI月增0.6%，符合《道瓊》的估計，較9月0.5%增幅來得快。剔除食品、貿易和能源價格的核心PPI環比上漲0.4%，略低於預期的0.5%，但高於9月的0.1%；較去年同期上漲6.2%，為2010年11月來新高。

第3季家庭債務首超15兆元

紐約Fed報告，由於物價上漲推高了房屋和汽車價值，第3季家庭債務首度超過15兆元。房貸增加2.2%至近10.7兆元，汽車增加280億元，是債務總額增加2860億元的部分之一，使家庭總負債達到15.24兆元；較第2季增加1.9%或2860億元；較上年同期增加6.2%。

GE將分拆航空、醫保、能源部門

美國工業巨頭奇異電氣(GE)宣布將分拆為3家獨立公司，分別專注於航空、醫療保健和能源。該公司計畫在2023年初分拆醫療保健部門，2024年初分拆能源部門。該公司也將利用最近出售其航空融資部門所得來償還債務，預計年底總債務將低於650億元。估計分拆將產生約20億元的交易和營運成本。

微軟推校園版Win 11及Surface SE

微軟將發布Windows 11 SE，這是其最近發表的Windows 11操作系統的學校版本。戴爾和惠普等電腦製造商將推出搭載Windows 11 SE的新 PC。微軟還發表自有的Windows 11 SE電腦Surface Laptop SE，起價為249元，將於2022年初推出。

推特發表無廣告訂閱 月費2.99元

推特9日在美國和紐西蘭推出Blue訂閱服務。該公司自6月起就一直與澳洲和加拿大用戶一起測試訂閱產品，但最新宣布代表該功能首次向美國用戶開放。推特表示，Twitter Blue對 iOS、Android和網路用戶的月費為2.99元，優點是在開啟300多個美國新聞網站時不會載入廣告。

波音上月交機27架 夢幻機仍掛零

波音公司表示，它上月向客戶交機27架，但在全球航空公司準備迎接國際旅遊復甦之際，787夢幻機仍暫停交機。美國航空和聯合航空是夢幻機等待名單中的航空公司之一，兩家公司都打算在明年擴大國際航班，以彌補由於疫情和一系列旅遊限制導致過去2年的空窗。

美國 微軟 推特

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