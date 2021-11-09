追台積電、三星 英特爾砸440億建廠

英特爾在亞利桑納州建新廠。（路透）

英特爾數十年來一直是全球最先進晶片 的領先製造商。但近年該公司一直無法跟上聯合創始人摩爾(Gordon Moore)提出的晶片更新技術預言。

摩爾定律預測，晶片密度大約每2年翻倍增加。

Susquehanna分析師羅蘭(Christopher Rolland)說，「英特爾遵行摩爾定律，也是這一行無可爭議的先行者。」「而原本應該2年搞定的事情，它們花超過5年還搞不定。但如今它們仍在努力重返摩爾定律。」

雖然英特爾新發表的Alder Lake CPU具有競爭優勢，但其晶片科技落後於台積電 (TSMC)和三星。

今年2月接任英特爾CEO的基辛格(Pat Gelsinger)承認，「我們做錯了一些事。」「很長一段時間，我們在製造業應扮演的角色的策略變得有些讓人困惑。現在，我們正以明確、緊迫的方式重新回到正軌。」

他宣布到2025年超越三星和台積電的雄心勃勃目標。關鍵是在美國 、歐洲和以色列建造一系列大型新晶片製造廠。它們的建造成本合計將超過440億元。

基辛格說，「我們在俄勒岡州、新墨西哥州、亞利桑納州、愛爾蘭和以色列都有建設計畫。預計將在今年年底前在美國和歐洲建立英特爾的下一個重點晶圓廠。」

加倍投入製造是基辛格自掌舵以來所做的重大決定之一。他最近還宣布英特爾支援代工服務，可以為亞馬遜、高通和其他客戶生產其設計的晶片。

根據Semi協會統計，1990年全球有37%的半導體在美國製造。但去年美國的市占率下降至12%。拜登政府希望經由CHIPS法案來改變這種狀況，其中包括為英特爾等承諾在美國設廠製造晶片的公司提供520億元補貼。

根據研究機構Capital Economics的數據，台積電生產全球92%的5納米晶片。這使得全球晶片供應容易受到地震和當地乾旱等自然災害的影響。中國與台灣之間的地緣政治緊張局勢以及美中貿易戰也在不斷升級。