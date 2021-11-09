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調查：送孩子禮物 父母平均願花276元

財經新聞組／綜合報導

CreditCards.com調查發現，養育18歲以下孩子的父母平均規畫為每個小孩花費276元購買禮物。與此同時，與重要的夥伴一起過節的人則會花費251元為彼此購買禮物。

與去年相比，許多假期購物者不打算增加今年的預算。調查發現，48%受訪者打算花費金額大致不變。與此同時，21%表示打算減少支出，13%預計支出更多。剩下的9%還不確定。

打算削減開支的人將從家居裝飾著手，然後依次是娛樂、招待、禮物和旅行。

然而，即使想要控制支出，41%的受訪者仍表示可以接受在今年假期刷卡購物。對於已有卡債的人來說，這項比率甚至更高，60%的人願意刷更多卡。

CreditCards.com資深產業分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示，今年消費者仍有可能過度消費，「即使面對一些相當悲觀的消費者信心數據，零售銷售仍在創下新高紀錄。」

他說，就算許多消費者在新冠疫情期間削減了信用卡餘額，但Experian數據顯示平均卡債餘額仍有5525元。此外，超過半數的活躍信用卡帳戶每個月都仍有餘額。

今年假期，通貨膨脹可能導致人們在其他東西上的支出減少，而這也可能意味著他們會增加卡債餘額。

但有些技巧可以避免這種情況。

羅斯曼建議，首先，即使現在聽來還算太早，但不妨現在就開始假日購物。由於供應鏈問題，今年有些商品可能更難買到，「等待的時間越長，東西就越有可能買不到，而且價格不會下降。」

接下來，設定一個更具創意的目標，努力降低預算。想辦法自製禮物，或利用尚未使用的信用卡積分或禮品卡作為採購資金。

最後，盡量避免先享受後付款之類的交易，除非真正考慮過這項支出可以配合整體預算。雖然有些交易會提供零利率，但大多數都沒有。

預算 信用卡 疫情

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