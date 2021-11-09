國會放行基建法案 史指登4700點新高

在國會批准基礎建設支出計畫後，史坦普500指數 再度收於歷史新高。

史指上漲4.17點或0.09%報4701.72點，首次站上4700點。道瓊工業平均指數上漲104.27點或0.29%至3萬6432.22點。那斯達克綜合指數上漲10.77點或0.07%至1萬5982.36點。

眾議院5日晚間通過總額超過1兆元的基礎建設法案，將送交拜登總統簽署。該法案於8月首次由參議院通過，將為交通、公用事業和寬頻以及其他基礎建設項目提供新的資金。

建築設備製造商開拓重工以4.09%的漲幅領漲道指。重型設備生產商迪爾(Deere)上漲1.68%，Nucor上漲3.57%，Vulcan Materials上漲4.95%。United Rentals、Martin Marietta和Jacobs Engineering也是其他與基礎建設相關的贏家。

至於其他類股，晶片 製造商Advanced Micro Devices領漲那指和史指。該公司宣布成為前身為臉書的Meta的晶片客戶並發表新晶片產品，股價上漲10.14%。

與此同時，特斯拉 創始人馬斯克上周末讓投資人感到不安，他在推特舉辦投票詢問粉絲是否該出售10%的持股，以回應政治呼籲對股權持有課徵未實現收益。大約58%的粉絲同意，特斯拉下跌4.92%。