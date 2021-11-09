我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

國會放行基建法案 史指登4700點新高

財經新聞組／綜合報導

在國會批准基礎建設支出計畫後，史坦普500指數再度收於歷史新高。

史指上漲4.17點或0.09%報4701.72點，首次站上4700點。道瓊工業平均指數上漲104.27點或0.29%至3萬6432.22點。那斯達克綜合指數上漲10.77點或0.07%至1萬5982.36點。

眾議院5日晚間通過總額超過1兆元的基礎建設法案，將送交拜登總統簽署。該法案於8月首次由參議院通過，將為交通、公用事業和寬頻以及其他基礎建設項目提供新的資金。

建築設備製造商開拓重工以4.09%的漲幅領漲道指。重型設備生產商迪爾(Deere)上漲1.68%，Nucor上漲3.57%，Vulcan Materials上漲4.95%。United Rentals、Martin Marietta和Jacobs Engineering也是其他與基礎建設相關的贏家。

至於其他類股，晶片製造商Advanced Micro Devices領漲那指和史指。該公司宣布成為前身為臉書的Meta的晶片客戶並發表新晶片產品，股價上漲10.14%。

與此同時，特斯拉創始人馬斯克上周末讓投資人感到不安，他在推特舉辦投票詢問粉絲是否該出售10%的持股，以回應政治呼籲對股權持有課徵未實現收益。大約58%的粉絲同意，特斯拉下跌4.92%。

晶片 指數 特斯拉

上一則

台灣力積電下月上市 搶攻元宇宙晶片

下一則

中國10月乘用車零售量量171.7萬輛 年降13.9%

延伸閱讀

投資人跟著走？ 馬斯克承諾賣股 特斯拉股價重挫近5%

投資人跟著走？ 馬斯克承諾賣股 特斯拉股價重挫近5%
馬斯克問網友「要賣10%特斯拉股票嗎」 58%推友喊賣

馬斯克問網友「要賣10%特斯拉股票嗎」 58%推友喊賣
「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定
特斯拉Model 3和Model Y又變貴啦 今年漲了20%

特斯拉Model 3和Model Y又變貴啦 今年漲了20%

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

2021-11-06 12:18
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問