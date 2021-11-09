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半導體正旺 博通值得一顧

財經新聞組／綜合報導

半導體類股創下一年來最佳單周走勢。追踪AMD、輝達(Nvidia)和英特爾等主要公司的SMH半導體ETF上周收漲約9%，為去年11月以來最大單周漲幅。該ETF 8日又上漲1.8%。超過半數ETF成份股在5日或8日都觸及52周高點。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)表示，「這些走勢圖基本上凸顯的是：它們的基本面仍十分強勁，因此大多正在突破新高。」

他表示，SMH ETF目前看來處於「長期上升走勢」的中點，代表還有更多上行空間。例如，過去5年股價上漲了345%；而同期，史坦普500指數上漲了125%。

強生說，「如果要深入研究一支現在正在創下突破走勢的個股，無疑一定是輝達。它這一陣子漲了不少，現在要退一步來購買這支股票有點太牽強了。不過倒是可能考慮一下博通(Broadcom)。」

他說：「它剛剛開始擺脫幾個月來的盤整走勢，看來現在正處於一個非常好的切入點，希望增加更多半導體部位的人可以選擇買進。」

博通股價今年來上漲28%，優於大盤表現，但低於SMH ETF 37%的漲幅。

Tocqueville Asset Management投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)同意強生的觀點，即半導體類股未來還會有更高的上漲空間。他表示，利率上升可能會繼續對科技股普遍施壓，但預計半導體將可承受大部分痛苦。

他說，「觀察從下游至上游的基本面，晶片的議題的確仍然十分強大。」「像是5G、人工智慧(AI)、擴增實境(AR)、元宇宙、電動車、加密貨幣等等的終端市場需求如此之大，大量資金正在流向這些目標所在的位置，基本上就是勝券在握。」（財經新聞組）

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