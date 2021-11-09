營收 旺 AMC虧損低於預期

全美最大連鎖電影院AMC Entertainment上季虧損小於預期，營收高於預期。由於新冠病毒繼續存在，其前景繼續面對挑戰。AMC上季每股虧損44分，低於預期的53分；營收7.632億元，高於預期的7.083億元。截至9月30日，其所有美國影院和99%的國際影院均已開放，上季入場觀眾達4000萬人。

百事可樂接收Semi卡車

百事可樂CEO拉瓜塔(Ramon Laguarta)表示，該公司預計將在第4季首次點交特斯拉Semi卡車。陸路運輸約占百事可樂總氣排放量的10%，因此該公司平均每10年會定期更替卡車車隊。他並未透露會接收多少輛特斯拉Semi卡車。近4年前該公司宣布採購100輛。

AMD提供Meta晶片 股價 飆

AMD宣布成為前身為臉書的Meta的晶片客戶後，股價大漲10.14%。該公司還在Accelerated Data Center Premiere活動的主題演講中透露將推出一系列新晶片。CEO蘇姿丰表示，本周稍後將會透露更多有關與Meta合作的細節。AMD提供微軟、亞馬遜和谷歌雲端晶片，不斷蠶食英特爾市占率。

福特股價登20元 20年首見

福特汽車股價8日自2001年9月以來首次突破每股20元，收漲4.49%至20.15元，因投資人越來越看好CEO法利(Jim Farley)提出的轉虧為盈方案。自從法利去年10月接掌福特汽車以來，福特股價已從每股7元以下上漲了大約2倍。福特股價今年以來已上漲約127%，遠高於通用汽車的42%和特斯拉的68%。

沃爾瑪 用無人自駕車送貨

沃爾瑪和矽谷新創公司Gatik宣布，自8月以來，已經每天12小時在沃爾瑪總部附近的7英里環狀路上行駛2輛完全無人駕駛貨車，車上裝載著來自沃爾瑪配送中心的網路雜貨訂單，送往附近的沃爾瑪Neighborhood Market雜貨店。

PayPal支援亞馬遜Venmo付款

PayPal第3季營收增加13%，並表示將與亞馬遜合作，自2022年開始讓美國客戶在結帳時使用Venmo付款。該公司上季每股獲利1.11元，高於Refinitiv分析師預期的1.07元；營收61.8億元，未達預期的62.3億元。總支付額成長26%至3100億元；新增活躍帳戶1330萬個。