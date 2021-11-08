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股神觀望 波克夏現金水位創新高

財經新聞組／綜合報導
股神巴菲特領導的波克夏公司，現金水位創新高。（路透）
股神巴菲特領導的波克夏公司，現金水位創新高。（路透）

「股神」巴菲特（Warren Buffett）領導的波克夏公司上季加碼買回庫藏股，現金水位卻不減反增，還創新高。第三季營業利益增幅達二位數，延續從新冠肺炎疫情低潮復甦的趨勢，但股票投資利得萎縮拖累淨利下滑。

波克夏6日公布，第3季營業利益較去年同期成長18%，達到64.7億美元，得力於旗下鐵路、公用事業和能源部門業績好轉，抵銷保險事業擴大的虧損還綽綽有餘。

上季波克夏共買回76億美元自家股票，比第2季買的60億美元手筆更大，使過去九個月買回總額達202億美元，今年可能超越去年全年共買回247億美元庫藏股的紀錄。

然而，波克夏現金水位照樣升高，在第3季末升到1492億美元歷史新高，比第2季末的1441億美元更上層樓，也打破2020年第2季締造先前最高紀錄1466億美元。

巴菲特仍在場外觀望。近幾年來，巴菲特並無重大收購行動，因股票估值高聳入雲，也因併購競爭激烈。

上季淨利滑落66%至103億美元，或A股每股6882美元，主要反映蘋果、美銀（BofA）等普通股持股的未實現投資利得縮減。

上季波克夏股票投資報酬僅38億美元，遠不如一年前248億美元。

但巴菲特強調，投資人不應太看重帳面投資盈虧。他在季報中寫道：「任一季的投資利得/虧損金額，通常毫無意義，每股淨利數據恐對投資人產生極大的誤導，畢竟他們對會計規則的了解微乎其微，甚至一無所知。」

上季波克夏鐵路事業獲利年增14%至15.4億美元，創新高，顯示禁得起供應鏈壅塞的壓力。但保險事業受颶風「艾達」打擊，第3季虧損擴增為7.84億美元，旗下三大保險部門都遭遇承保虧損。

波克夏A股季線收跌，截至9月30日的三個月跌1.7%。

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