大辭職潮 數百萬人翻轉職涯

新冠疫情 堪稱全球大災難，這場浩劫過後，許多人重新省思自己的工作 與人生價值，轉換跑道者不在少數，因而引發「大辭職」風潮(Great Resignation)，正悄然改變就業生態。

亞當斯 基(Sara Adamski)便因疫情而換工作；疫情期間，她26歲，在阿拉斯加北部旅遊勝地擔任廚師。

幾年來一直在餐旅業工作的亞當斯基赫然發現，她的工作令人心力交瘁，因為疫情讓她開始質疑她怎麼會開始這樣對待自己？

有了這個想法後，亞當斯基決定離職，於是她收拾行囊、和男朋友搬到德州基林市，經過深思熟慮，她決定報名參加程式編碼培訓，到了10月，開始在密歇根州一家公司擔任軟體工程師實習生。

調整步調後，亞當斯基覺得自己更有希望；她喜歡朝著目標努力，如今覺得終於這麼做了。

亞當斯基是全美疫情期間重新檢視工作生涯的數百萬人之一；美國勞工部數據顯示，光是8月份就有430萬人辭職。

德州農工大學(Texas A&M University)管理學教授克洛茨(Anthony Klotz)表示，人們經歷危及生命的大事時，往往會反思死亡這個課題，進而考慮是否對自己的生活感到滿意、或者是否想改變；克洛茨因這波疫情而創造「大辭職」一詞。

克洛茨認為，疫情迫使人們靜下心來評估生活，並有機會重新勾勒藍圖。

有些人可能因疫情期間深感倦怠而想暫別職場休息一下，有些人可能想從工作中追尋更多目的和意義，當然也有人想趁機找高薪或者一周至少有幾天可繼續在家遠距工作的機會。

還有些人決定自己獨當一面。小企業評論網站Digital.com在7月的調查顯示，全美三分之一在職人士辭掉工作後自己創業。

人力資源網站Monster職業專家薩利米(Vicki Salemi)說，這些並不只是趨勢或短暫現象，而是一種行動。

大辭職風潮起，雇主不得不爭相留才和吸引新人；克洛茨提到，老闆們紛紛提供留才獎金(retention bonuses)、允許員工永遠在家遠距工作、提供新福利以支持員工個人和職業發展。

有些雇主甚至制定政策幫員工從倦怠中恢復，舉凡讓員工休假、公司停工一周、到每周工作時間從五天縮短到四天等等不一而足。

製藥業人力顧問公司Staffing Symphony創辦人兼總裁科胡特(Abby Kohut)說，公司必須屈服，如果想吸引人才，就得找到方法讓人們可在家工作，而且必須支付合理的薪水；因為人們不再想力求安定，找工作時變得非常挑剔。

盡管如今看來員工氣勢壓過雇主，專家提醒，決定辭職時仍要謹慎再三；克洛茨說，辭職是重大決定，切忌衝動行事，建議先檢視財務狀況，確保有足夠儲蓄度過失業期，並為辭職後的階段制定備用計畫。

克洛茨建議，也可與老闆談一談，看看是否可適度做出改變以滿足您的需求。

謹慎行事令人心安，不過Monster公司的薩利米說，做出決定前，大可放手探索各種選擇，這並沒有什麼壞處；她認為，目前有更多機會，人們不必等到獲得新工作機會才決定採取下一個動作。

對於找下一份工作，薩利米建議設定工作機會提醒通知，準備履歷表不可馬虎，應切實根據工作關鍵字來調整每一份履歷表。

此外，就算決定離職，也不要過河拆橋、輕易毀掉原本存在的關係。克洛茨建議以正面態度辭職，對老東家表達感謝、並在離職前給予合理通知讓雇主有足夠時間因應。

克洛茨預測，大辭職風潮塵埃落定後，就業市場人力供需結構將些許返回先前狀態，但遠距和混合工作型態將在整個就業市場上占有很大比率；他認為，對於數百萬人來說，這場疫情改變他們生活中的工作場所，而且這種變化可能永久持續。