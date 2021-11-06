美國股市再創新高 基建法過關加添柴火 下周焉能不漲

儘管聯準會已表明不會再添酒助興，美股投資人認為，這場派對還會持續好一陣子。美聯社

美國 股市周五再創歷史最高水準，由於美國10月就業數字強勁，加上輝瑞新冠口服藥成效顯著，激勵凡是能從美國經濟復甦中受益的股票上漲。諸多利空如今一一煙消雲散，美國眾院盤後又通過規模1.2兆美元基礎建設法案，美股下周繼續攻頂之路已幾無阻礙。

不僅美股三大指數 再創新高，費城半導體指數和代表小型股的羅素2000指數也再創歷史新高。史坦普500指數連漲七天，創下2020年8月來最長走勢，費城半導體指數不僅連漲七天，創下2019年9月來最久漲勢，本周漲幅更高達8.9%，是2020年11月以來之最。

史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五各漲0.4%和0.2%，本周各漲2%和3.1%，道瓊工業指數周五漲203.72點，一周漲1.4%。

台積電ADR周五接近平盤，表現不如費半1.1%的漲勢。在新藥有效的鼓舞下，輝瑞製藥（Pfizer）大漲11%。

ZEGA金融執行長派斯區切契里（Jay Pestrichelli）短評寫道：「10月強健的就業報告印證聯準會（Fed）本周開始縮減每月購債規模的決策，顯然美國經濟不再需要央行如此龐大的支撐。」

紐約梅隆財富管理投資 長葛羅霍斯基說：「我認為市場兩大主力企業獲利和利率依然完好。我認為聯準會正投股市所好，知道有通膨卻不過度反應通膨。同時，我們尚在消化表現很強的財報季。 」施羅德投資（Schroders）基金經理人芮米（Remi Olu-Pitan）說：「美股可望再創驚喜。」她相信美股可能挺過短期債券波盪的影響。

據FactSet統計，史坦普500指數已公布82%的成份股企業中，約82%獲利優於分析師所料。

美國眾院周五以228票對206票通過基建法案，只待總統拜登簽署完成立法，道路、橋樑、交通等基建支出將新增5,500億美元。CIBC私人財富管理投資長竇納比迪恩看好另一項規模1.85兆元的社會支出法案會有五成以上過關的機率。

Interactive Brokers 首席策略師索席尼克（Steve Sosnick），投資人已有通膨居高不下的心理準備，但「寬鬆資金仍會保持一陣子，儘管聯準會已表明不會再添酒助興，這場派對還會持續好一陣子」。