就業報告佳 經濟重回強勢成長 專家：我們已經度過風暴

就業強勁增加，讓經濟重新加速成長。（歐新社）

10月就業 強勁，顯示經濟正在擺脫受疫情 影響的低迷第3季，而且第4季的成長速度可能快於預期。

10月就業人數新增53.1萬人，包括製造業、酒店業、專業和商業服務在內的許多部門都增加。失業率降至4.6%。對前幾個月數據的修正也使8月和9月的就業人數再增23.5萬人。

Grant Thornton首席經濟學家史旺克(Diane Swonk)表示：「隨著delta變種病毒 疫情減弱，就業再度重新加速；根據修正數字，我們已經度過風暴。」「在變種病毒氾濫期間因人們擔心而抑制支出，但它並沒有破壞潛在就業，現在正重新復甦。」

由於供應鏈中斷和疫情阻礙，第3季國內生產總值僅成長2%。史旺克曾預計第4季成長率為5%，現在表示可能會更高，「以就業數字觀察，情況可能會更強一些。毫無疑問，今年將會高調結束。」

但就業報告仍有令人失望之處，包括地方和州政府的教育工作崗位減少近6萬5000個職位。勞動力參與率也沒有出現預期的上升，維持在61.6%不變。

史旺克說，「這些數字很棒。私營部門正接棒公共部門繼續發力。」

巴克萊首席美國經濟學者加彭(Michael Gapen)表示，就業報告顯示經濟在第3季成長放緩後重回正軌：「今年上半年榮景雖不再出現，但起碼不會只成長2%。」

雖然薪資上揚，就業成長強勁，但經濟學者表示，就業報告並未改變聯準會(Fed)動態。然而，再多幾個月的強勁就業成長可能會導致Fed重新評估其縮減債券計畫的時間表。

Amherst Pierpont首席經濟學者史坦利(Stephen Stanley)指出，「只要有更多像這樣的就業報告，就會使經濟接近充分就業。進而促使FOMC加快明年初的縮減步伐，最終不得不比目前預期的更早升息。」他預計Fed明年6月開始升息。