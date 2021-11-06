我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帶混血女兒搭機遭疑人口販子 洛杉磯婦批西南航空歧視

228：206 眾院通過1.2兆元基建案 下周送拜登簽署

就業報告佳 經濟重回強勢成長 專家：我們已經度過風暴

財經新聞組／綜合報導
就業強勁增加，讓經濟重新加速成長。（歐新社）
就業強勁增加，讓經濟重新加速成長。（歐新社）

10月就業強勁，顯示經濟正在擺脫受疫情影響的低迷第3季，而且第4季的成長速度可能快於預期。

10月就業人數新增53.1萬人，包括製造業、酒店業、專業和商業服務在內的許多部門都增加。失業率降至4.6%。對前幾個月數據的修正也使8月和9月的就業人數再增23.5萬人。

Grant Thornton首席經濟學家史旺克(Diane Swonk)表示：「隨著delta變種病毒疫情減弱，就業再度重新加速；根據修正數字，我們已經度過風暴。」「在變種病毒氾濫期間因人們擔心而抑制支出，但它並沒有破壞潛在就業，現在正重新復甦。」

由於供應鏈中斷和疫情阻礙，第3季國內生產總值僅成長2%。史旺克曾預計第4季成長率為5%，現在表示可能會更高，「以就業數字觀察，情況可能會更強一些。毫無疑問，今年將會高調結束。」

但就業報告仍有令人失望之處，包括地方和州政府的教育工作崗位減少近6萬5000個職位。勞動力參與率也沒有出現預期的上升，維持在61.6%不變。

史旺克說，「這些數字很棒。私營部門正接棒公共部門繼續發力。」

巴克萊首席美國經濟學者加彭(Michael Gapen)表示，就業報告顯示經濟在第3季成長放緩後重回正軌：「今年上半年榮景雖不再出現，但起碼不會只成長2%。」

雖然薪資上揚，就業成長強勁，但經濟學者表示，就業報告並未改變聯準會(Fed)動態。然而，再多幾個月的強勁就業成長可能會導致Fed重新評估其縮減債券計畫的時間表。

Amherst Pierpont首席經濟學者史坦利(Stephen Stanley)指出，「只要有更多像這樣的就業報告，就會使經濟接近充分就業。進而促使FOMC加快明年初的縮減步伐，最終不得不比目前預期的更早升息。」他預計Fed明年6月開始升息。

就業 疫情 變種病毒

上一則

中芯國際採購荷商艾司摩爾設備恐破局 新產能岌岌可危

延伸閱讀

專家解讀COP26：重要進展是減煤 但具體政策仍不明

專家解讀COP26：重要進展是減煤 但具體政策仍不明
日光節約時間結束如何適應 專家4點建議

日光節約時間結束如何適應 專家4點建議
核能改列綠能？ 歐盟上演論戰 法點頭德搖頭

核能改列綠能？ 歐盟上演論戰 法點頭德搖頭
華為成立5大軍團突圍 任正非：和平是打出來的

華為成立5大軍團突圍 任正非：和平是打出來的

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
目前魷魚幣的推特帳戶，已受到平台限制，導致魷魚幣暴跌。圖擷取自推特

推特帳號遭關閉 魷魚幣暴跌逾99%

2021-11-01 10:37
富國證券公司（WFS）股票策略部門主管哈維預估，美股今年的大多頭格局將不會延續至明年。美聯社

富國證券主管：美股年底將大漲 但明年起開始走下坡

2021-11-01 09:58
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
臉書公司改名為Meta，宣稱要打造結合虛擬實境、擴增實境及其他新科技的「元宇宙」。（路透）

臉書谷歌玩改名、推新招 專家：都是為了賺你的錢

2021-10-29 12:50
圖為高雄港貨櫃輪作業情況。聯合報系資料照片

兩岸情勢持續升溫 中網媒呼籲中企供應鏈「去台灣化」

2021-10-30 05:29

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍