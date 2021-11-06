購物季將至 零售商極力徵才

全國獨立企業聯合會(NFIB)針對零售業 調查顯示，近半數業者面臨嚴重或中等的員工配置問題。

NFIB預計購物季將會十分暢旺，11月和12月的銷售額將增加8.5%至10.5%，總銷售額在8434億元至8590億元之間；這項預測高於去年的數字，並將創下歷史新高，即使勞動力短缺、供應鏈 困境和通貨膨脹三管齊下重擊企業。

NRF首席經濟學者克萊因茲(Jack Kleinhenz)表示：「如果零售商確保貨架上有商品，並且出貨人可以在聖誕節前將貨物配送人們家中，那麼今年假日消費絕對會創新高。」但人員配備問題不僅影響到商店和網路零售商，也影響到供應鏈。

供應鏈中斷和勞工 短缺可能會讓這個榮景陷入困境。NFIB調查顯示，48%的小企業表示供應鏈中斷已產生重大影響。在那些依靠假日銷售獲得大部分年收入的業者中，38%預計這種短缺會影響銷售。

克萊因茲說，「分銷商和倉庫勞工短缺。其中一部分是取得產品的時間，像是從港口，到產品進入分銷和倉庫的時間。現在浪費太多時間，嚴重缺乏人力，人們只得長時間工作。」

根據勞工統計局(BLS)數據，8月零售職位空缺數達到130萬個，而Challenger、Grey & Christmas預計本季將有70萬名勞工獲聘。BLS統計指出，零售業在10月新增了3萬5000個工作崗位。亞馬遜、Target和沃爾瑪等公司正在雇用數十萬名員工並提高工資、提供獎金和更多招聘。

Under Armour表示，與過去幾年相比，今年購物季前的員工數更多。該公司已雇用1000名季節性員工，並預期未來幾個月內再招聘1000名。

該公司為所有零售員工提供一項全新內部激勵計畫，在每月實得工資外加發8%以上獎金，並將時薪由今年夏天的10元提高至15元，這是其成功招聘員工的作法。