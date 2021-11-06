FCC獲3萬8000顆衛星部署申請

一大批航太公司向聯邦通信委員會(FCC)提出了新建或擴建寬頻網路的請求，要求批准部署近3萬8000顆衛星。亞馬遜、Astra、波音、Inmarsat、Intelsat、Hughes Network、OneWeb、SpinLaunch和Telesat等業者都要求FCC釋出所謂的V段頻譜，以提供全球太空寬頻服務。

Emergent失聯邦合約 股價 重挫

Emergent Biosolutions披露與聯邦政府「共同合意」在新冠疫苗 注射出問題後取消6.28億元的合約，股價暴跌37.02%。該公司在3月被指控其原用於AZ疫苗的注射劑污染了嬌生公司數百萬劑新冠疫苗。美國食品和藥物管理局(FDA)後來檢查發現，它的巴爾的摩廠不衛生，不適合生產注射劑。

傳Meta正考慮開設實體零售店

《紐約時報》報導，原名臉書 的Meta正在考慮開設實體零售店，以希望打入元宇宙(Metaverse)。報導指出，這些尚未預定開業日期的店面將用來展示該公司的虛擬實境(VR)頭盔和電話會議小工具等設備，這些設備可讓人們經由臉書進行視訊聊天。

Alphabet在英成立公司開發新藥

Alphabet在英國成立一家名為Isomorphic Labs的新藥研發公司，以2014年收購的倫敦人工智慧實驗室DeepMind進行的研究為基礎。根據公司註冊文件，該公司4日正式對外發表，但已於2月註冊成立。DeepMind CEO兼聯合創始人哈薩比斯(Demis Hassabis)為Isomorphic Labs的創始人兼CEO。

調降財測 Peloton停止招聘新人

因健身產品成長放緩、大幅調降財測後，Peloton在5日全體員工會議中宣布立即凍結所有部門的招聘，目前尚不清楚凍結將持續多久。Peloton管理團隊在4日電話會議上向分析師暗示，將在不久的將來削減成本，以重新調整其疲軟的收入和用戶成長。該公司5日大跌35.28%。