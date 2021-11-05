疫情消退 10月就業增45萬個工作崗位 工資可能繼續攀升

10月非農就業報告普遍預計將大幅增加。（路透）

隨著新增新冠病例消退和經濟好轉，預計10月就業 將穩步增加，並且工資可能會繼續攀升。

《道瓊》預計上月將新增45萬個工作崗位，高於9月的19.4萬個；失業率將從4.8%降至4.7%；時薪將增加0.4%，年增4.9%，高於9月約4.6%的增速。

美國 商銀美國經濟學者林艾力(Alex Lin,音譯)說：「最近幾個月一些造成重大限制或放緩的利空都與新冠病毒有關，現在病例和住院數正朝著正確方向發展。」他預計餐館、酒店和零售商將成為就業大量增加企業之一。

美國商銀預計10月新增45萬個就業崗位，並預測招聘速度將在一段時間內維持較高水平，因為經濟成長有望改善。

在本周聯準會(Fed)會議後，經濟學者密切關注就業報告中的薪資部分，因這部分數月來一直在上漲。如果通膨持續升溫或變得更加激烈，Fed可能會迅速採取升息行動。

Grant Thornton首席經濟學者史旺克(Diane Swonk)預測10月就業人數將達65萬人，遠高於普遍預期。她說，不僅通膨和工資可能成為Fed的問題，而且幾個月來持續強勁的就業數據可能會改變Fed的展望。

她說，「在12月前還有2個月就業數據，如果繼續強勁，我不會對Fed在12月或1月加速縮減購債規模感到驚訝。它們預留空間其來有自。」

BNY Mellon Wealth Management投資長葛羅豪斯基(Leo Grohowski)表示，Fed本周的決定讓市場對通膨和總體經濟數據更加高度警惕，「市場可能認為通膨是過渡性的，但不盡然如此。大多數人認為通膨會走低，但肯定不會降到疫情 前水平。」

巴克萊首席美國經濟學者加彭(Michael Gapen)認為Fed不會偏離本周設定的路線，「它在利率或縮表方面採取行動的機會非常低，但為明年下半年預留空間。」「它們會讓子彈再飛一會兒，可能是6個月。」