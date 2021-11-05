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聯邦疫苗新規 商界觀點兩極

財經新聞組／綜合報導

拜登政府4日下令美國企業確保其員工在1月4日前完全接種疫苗或定期進行新冠病毒篩檢，在強制執行之前可以在假期間喘一口氣。

根據這項要求，員工必須在該日期之前接種兩劑輝瑞或Moderna疫苗或單劑嬌生疫苗。

拜登政府同時將聯邦承包商更嚴格的疫苗截止日期從12月8日延後到1月4日，以配合前項截止日期。

疫苗規定涵蓋私營就業8400萬人，這是自2020年3月確認新冠病毒大流行以來，最具全面性使用聯邦權力來保護勞工免受新冠病毒侵害的要求。

商業團體之前呼籲政府將期限延到繁忙的假期結束之後，主要是擔心勞工會選擇辭職而非遵守規定，從而進一步擾亂本已緊張的供應鏈和緊俏的勞動市場。

因此在政策出爐後，美國商會讚揚這項「重大調整」，「反映出商界的擔憂」。

然而，全國零售聯合會(NRF)表示，這些要求「在關鍵的假日購物季對零售商造成繁重的負擔」。曾要求90天執行寬限期的NRF表示，這項規定可能會擾亂經濟並「加劇早已存在的勞動力短缺」。

零售業領袖協會(RILA)指實施期「不夠」，並表示對違規行為的罰款「不必要且無益」，並警告「會造成政府與私營雇主對抗，而非與他們合作創造安全的工作環境」。

全國製造商協會(NAM)擔心出現潛在的「過度成本負擔」；全國獨立企業聯合會(NFIB)則反對該規定。

幾乎所有共和黨執政的州總檢察長都誓言採取法律行動來停止這項規定，並在9月致函白宮稱其「適得其反」。

拜登政府可能面臨兩方面的法律挑戰，一方面是希望推翻規定，另一方面是希望擴大授權。

而對聯邦承包商的嚴格新規定延至1月4日，也遭到部分勞工和工會的反對。

疫苗 拜登 勞工

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