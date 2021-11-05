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Fed報喜+數據佳 史指連6日走升

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數連續第6個交易日上漲，投資人對聯準會(Fed)在升息問題上的耐心立場感到安慰。強於預期的經濟數據也提振了市場情緒。

史指上漲19.49點或0.41%，再創紀錄收盤價4680.06點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲128.72點或0.81%至歷史高點1萬5940.31點。由於高盛和摩根大通下跌，道瓊工業平均指數下跌33.35點或0.09%至3萬6124.23點。

Fed表示將自本月稍後開始減緩其債券購買計畫，代表經濟已可應對疫情紓困措施的解除。投資人已預料此舉，並歡迎Fed並未發出訊號說一旦債券減購結束就會立即強力升息。

史指本周至今上漲1.6%，將全年回報率推高至24.6%，即將進入全年季節性最強的時期。

數據方面，截至10月30日當周，美國初請失業金人數達26.9萬人，為疫情時期最低，優於《道瓊》調查的經濟學者預期的27.5萬人。

高通上漲12.55%，其智慧手機晶片銷量飆升56%，推動獲利超過預期。該公司還為第4季提供強有力的財測數字。

製藥商Moderna大幅削減其新冠病毒疫苗營收預期， 股價暴跌17.67%。

串流媒體平台Roku第3季營收令人失望，下跌7.78%。

指數 營收 疫情

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