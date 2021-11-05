動視跌至13年新低 已呈超賣

電子遊戲股動視暴雪遭到大規模拋售，3日大跌逾14%，為2008年11月來最糟單日走勢。該公司延後發表新版《鬥陣特攻》(Overwatch)和《暗黑破壞神》(Diablo)系列遊戲，同時面臨上季因性騷擾 和歧視指控導致的解雇爭議及開發受阻。

動視是表現最差的頂級電子遊戲股，今年來股價下跌28%；競爭對手Take-Two Interactive和藝電(Electronic Arts)雖也下跌，但只有動視的一小部分。

Fundstrat技術策略全球負責人紐頓(Mark Newton)表示，「該股每周都被超賣，動視已跌至2019年的趨勢線65元左右，這也是2年線的支撐區。」

動視的每日相對強弱指數─衡量資產超買或超賣程度的指標，已跌至26以下；低於30就代表處於超賣狀態。

紐頓說，「考慮買進這樣的股票 是合理的，它已經跌得夠多了。」如果「經濟重新開放對每家公司造成影響，我不知道是否該買進走勢最強的公司，但寧願持有一支跌得夠深的股票。它現在已被超賣。因此，此刻進場買進是個很好的案例。」

Take-Two Interactive本周公布財報。New Street Advisors創始人薩波魯(Delano Saporu)正在考慮是否買進，因其產品線看來很強大，尤其是運動遊戲，像是NBA 2K。

該股今年表現不佳，但薩波魯認為走勢可能就要改變，「今年它一直在下跌，但上個月已出現反彈趨勢，財報仍為其帶來動力。因此，如果公布財報後下跌或者出現進一步上漲的動能，我會考慮重新買進。」

在Take-Two發布財報後，薩波魯補充說，其財報支持了他對該股的長期信念，尤其是營收 優於預期，可能來自《碧血狂殺》(Red Dead Redemption)等主要系列遊戲。

Take-Two過去一個月上漲16%，目前較2月峰值下跌14%。