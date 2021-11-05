首申失業金數26.9萬 疫來新低

勞工部報告，截至10月30日當周，首次申請失業救濟金人數下降至26.9萬人，較前周減少1.4萬人，優於《道瓊》估計的27.5萬人，再創疫情 來低點。較穩定的4周移動平均申請數減少1萬5000人至28萬4750人。有一周落差的持續申領數減少13.4萬人至略高於210萬人。

Blue Origin告NASA 遭判敗訴

美國聯邦索賠法院裁定，就NASA今年初授予馬斯克(Elon Musk)主導的SpaceX高利潤的太空人登月器合約，貝佐斯(Jeff Bezos)主導的Blue Origin對此提起的訴訟不成立。NASA發表聲明表示，在正式裁決出爐後，與SpaceX的合作將「盡快」恢復。

美化資產 福特回購50億垃圾債

福特汽車將回購最高50億元的高收益債券，作為全面重組其資產負債表的一部分；該方案在去年福特被迫關閉業務緊急借款而變得更加膨脹。福特正在回購疫情之初發行的80億元中大部分，殖利率 高達8.5%至9.625%，並以同等高殖利率回購其他較舊的債券，以提升其信用評級。

Nikola將支付1.25億元罰款

陷入困境的電動卡車製造商Nikola預計將根據協議向美國證券交易委員會(SEC)支付1.25億元罰款，以和解遭控誤導投資人的民事欺詐案。該公司已「就一項決議進行討論」，如果獲得批准，將在2年內分期支付1.25億元民事罰款。Nikola表示該決議取決於SEC委員的投票結果。

Peloton虧損超預期 調降財測

Peloton上季銷售成長疲軟且虧損超出預期，調降全年財測，因健身器材需求疲軟和持續的供應鏈挑戰。每股虧損1.25元，低於Refinitiv預期的1.07元；營收 8.052億元，低於預期的8.107億元。包括自行車和跑步鞋在內的聯網健身產品銷售額下降17%至5.01億元。訂閱收入增加94%達3.041億元。

Etsy疫情效益未減 股價飆升

Etsy第3季財報獲利和營收都超出預期，股價飆升13.21%。即使在疫情帶動口罩銷售退潮後，消費者仍繼續在Etsy採購商品。該公司每股獲利62分，營收5.324億元。Refinitiv調查的分析師預計每股獲利54分，營收5.189億元。預計第4季營收增約10%，即6.6億至6.9億元。