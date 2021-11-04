我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美發布中國軍力報告 推演兩岸衝突恐包括網攻和心理戰

未打疫苗者染疫過世 遺屬恐領不到死亡撫恤金

Fed宣布縮減購債 投資人為何不再恐慌？

編譯林聰毅／綜合外電
美國聯準會（Fed）3日宣布本月中起將縮減購債，但投資人並未驚慌失措，美股反而再創新高 。美聯社
美國聯準會（Fed）3日宣布本月中起將縮減購債，但投資人並未驚慌失措，美股反而再創新高 。美聯社

即使美國聯準會（Fed）宣布要逐步收回在2020年3月新冠疫情使美國經濟陷入停滯時所實施的超龐大激措施，但美股三大指數3日收盤續創歷史新高。

一如外界預期，Fed主席鮑爾3日在決策會議後宣布本月中開始縮減購債。但投資人這次為何不像2013年夏天Fed前主席柏南克暗示將放慢購債步伐時出現「縮減恐慌」，當時柏南克的說法造成股票重挫以及長債殖利率飆升。但這次，所有人都知道即將縮減購債。過去幾個月來，鮑爾一直暗示經濟正在改善，可能不再需要美聯儲提供那麼多支持。

這次的情況與近十年前大不相同，當時柏南克首度暗示要縮減購債規模時完全令市場措手不及。施羅德（Schroders）投資策略師史威尼 (Whitney Sweeney) 表示：「一段時間以來，Fed一直在發出縮減購債的信號，他們記取了許多教訓，不想重蹈覆徹。」

摩根士丹利投資管理公司的資深投資組合經理人兼首席策略師卡隆（ Jim Caron）：「不可能發生縮減恐慌，但我們須等著看鮑爾對升息循環的說法。」

卡隆表示，Fed似乎願意暫時允許通膨率上升一點，希望在供應鏈和勞動市場的干擾開始減弱後，明年物價就會開始下跌。這意味著Fed可能會尋求逐步升息，而非採取積極行動以對抗惡性通膨的恐懼。

投資 鮑爾 美國

上一則

Fed何時升息？市場預期明年7月首升

下一則

莫德納上季財報不如預期 下調今年疫苗銷售預估

延伸閱讀

聯準會啟動QE減碼 教你看懂FED會後聲明

聯準會啟動QE減碼 教你看懂FED會後聲明
Fed本月起縮減購債 不急升息 稱通膨屬過渡性因素

Fed本月起縮減購債 不急升息 稱通膨屬過渡性因素
鮑爾：對升息保持「耐心」通膨估明年下滑

鮑爾：對升息保持「耐心」通膨估明年下滑
新州聯合市鮑爾小學 降半旗紀念前國務卿

新州聯合市鮑爾小學 降半旗紀念前國務卿

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
房市泡沫可能重現，但沒有人注意。（路透）

2007年房市泡沫殷鑑不遠，至今仍未記取教訓

2021-10-27 17:43
臉書（Facebook）28日宣布公司名稱改為「Meta」。 (路透)

股民又買錯了 臉書改名居然讓這家公司一度瘋漲26%

2021-10-29 00:51
目前魷魚幣的推特帳戶，已受到平台限制，導致魷魚幣暴跌。圖擷取自推特

推特帳號遭關閉 魷魚幣暴跌逾99%

2021-11-01 10:37
富國證券公司（WFS）股票策略部門主管哈維預估，美股今年的大多頭格局將不會延續至明年。美聯社

富國證券主管：美股年底將大漲 但明年起開始走下坡

2021-11-01 09:58
臉書公司改名為Meta，宣稱要打造結合虛擬實境、擴增實境及其他新科技的「元宇宙」。（路透）

臉書谷歌玩改名、推新招 專家：都是為了賺你的錢

2021-10-29 12:50

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明
張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大