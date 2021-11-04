Fed宣布縮減購債 投資人為何不再恐慌？

美國聯準會（Fed）3日宣布本月中起將縮減購債，但投資人並未驚慌失措，美股反而再創新高 。美聯社

即使美國 聯準會（Fed）宣布要逐步收回在2020年3月新冠疫情使美國經濟陷入停滯時所實施的超龐大激措施，但美股三大指數3日收盤續創歷史新高。

一如外界預期，Fed主席鮑爾 3日在決策會議後宣布本月中開始縮減購債。但投資 人這次為何不像2013年夏天Fed前主席柏南克暗示將放慢購債步伐時出現「縮減恐慌」，當時柏南克的說法造成股票重挫以及長債殖利率飆升。但這次，所有人都知道即將縮減購債。過去幾個月來，鮑爾一直暗示經濟正在改善，可能不再需要美聯儲提供那麼多支持。

這次的情況與近十年前大不相同，當時柏南克首度暗示要縮減購債規模時完全令市場措手不及。施羅德（Schroders）投資策略師史威尼 (Whitney Sweeney) 表示：「一段時間以來，Fed一直在發出縮減購債的信號，他們記取了許多教訓，不想重蹈覆徹。」

摩根士丹利投資管理公司的資深投資組合經理人兼首席策略師卡隆（ Jim Caron）：「不可能發生縮減恐慌，但我們須等著看鮑爾對升息循環的說法。」

卡隆表示，Fed似乎願意暫時允許通膨率上升一點，希望在供應鏈和勞動市場的干擾開始減弱後，明年物價就會開始下跌。這意味著Fed可能會尋求逐步升息，而非採取積極行動以對抗惡性通膨的恐懼。