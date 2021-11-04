Fed本月起縮減購債 不急升息 稱通膨屬過渡性因素

鮑爾說現在還不是升息的時候。（路透）

聯準會(Fed)宣布開始降低每月債券購買規模，政策制訂單位聯邦公開市場委員會(FOMC)表示，將在「本月稍後」開始縮減購債規模。

Fed目前每月購買金額為1200億元，本月起每月將減少150億元，分別為100億元的美國 國債和50億元的抵押貸款支持證券(MBS)。

與會者一致強調Fed並未預設路線，必要時將對該流程進行調整，「委員會認為，每個月都可能適當降降淨資產購買速度，但如果經濟前景發生變化，也會調整購買速度。」

隨著縮減購債規模，Fed也略微改變了其對通膨的看法，承認物價上漲比預測的更快、更持久，但仍然沒有放棄使用具爭議的「過渡性」一詞。

聲明說：「通貨膨脹率上升，主要反映出預計只是過渡性的因素。」「與疫情和經濟重新開放相關的供需失衡導致某些產業的物價大幅上漲。」

凱投宏觀(Capital Economics)首席美國經濟學者艾許沃思(Paul Ashworth)寫道：「Fed仍堅持認為通膨飆升『基本上』是過渡性的，代表鴿派仍占上風。」

Fed主席鮑爾 (Jerome Powell)表示，隨著供應鏈問題持續，預計通膨也將繼續上升，然後在2022年年中左右開始回落，「但隨著疫情供應不變，供應鏈瓶頸將消退，成長將加速，屆時通膨將從如今的高點回落。」

FOMC投票決定不升息 ，也在市場預期之中。

利率與縮表之間的關聯性至關重要，聲明強調，投資人不應將縮減購債買視為即將升息的訊號。鮑爾說，「現在還不是升息的時候。」在Fed實現其經濟目標之前「還有很多事要做」。他補充說，他預期勞動市場「進一步復甦，我們有充分的理由認為，隨著delta變種病毒病例的下降，這將會發生，而現在已正在發生。」

按照現有時間表，債券購買縮減將在2022年7月左右結束。 官員們表示，預計在縮減完成前不會開始升息。9月時的預測顯示，明年最多升息一次。