SPAC上市掛牌交易量再起 達3月以來新高

即使面臨監管挑戰，經由特殊目的收購公司(SPAC)上市掛牌的數量正在捲土重來，上市量達到8個月高點。

根據SPACInsider的統計，共有57家SPAC在10月開始掛牌交易，這是自3月109家以來的最高水平。數據顯示，10月的新掛牌數幾乎是9月的2倍，也高於去年同期的總數。

趨勢出現反彈是因為會計和其他監管問題導致累積的借殼上市交易案在年底前湧入市場。美國 證券交易委員會(SEC)於4月發布有關SPAC認股權證的全新會計規定，要求贊助人(sponsors)重新提出財務文件，導致發行量大幅放緩。

Baker McKenzie LLP合夥人韋納(Perrie Weiner)表示：「這是個小問題，但一旦遊戲覒則設好，會計師事務所和律師事務所就會很快解決這些問題。」

SEC主席詹斯勒(Gary Gensler)一再警告贊助人和股東之間的利益不一致，需要披露更多。他在6月曾表示，SEC打算提出規則變更。

韋納說，「SEC的重點是透明度、利益衝突和對股票 稀釋的擔憂。」「一旦SEC感到滿意並且投資 人睜大眼睛，它就會變得就像任何其他被廣泛接受的融資結構一樣。這種市場趨勢肯定持續下去。」

雖然SPAC發行量已經反彈，但股票表現卻沒有。綜合50家市值最大的SPAC掛牌公司股價指數今年來仍下跌約3%。

與此同時，由於投資人興趣減弱，SPAC贖回量一直在攀升。根據巴克萊銀行的統計，SPAC的平均贖回率在第1季跌至歷史低點後，接下來兩季都出現回升。贖回率是指投資人在收購完成前贖回股份的百分比。