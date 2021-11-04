Fed縮表不升息助攻 三大股指連續4天創新高

在聯準會(Fed)宣布開始縮減疫情期間實施的每月債券 購買計畫後，美股上漲至新高。

Fed表示將自本月稍後開始縮減債券購買規模，並重申在明年完成縮減後不急於升息，主要股指穩步攀升。

道瓊工業平均指數 在盤中一度下跌超過160點後上漲104.95點或0.29%至3萬6157.58點，創下新高。史坦普500指數上漲29.92點或0.65%收4660.57點，同創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲161.98點或1.04%收1萬5811.58點，也創歷史新高。這是三大股指連續第4個交易日都收在新高。

羅素2000指數上漲1.8%報2404.28點，也創收盤紀錄。小型股指標本周上漲4.7%。

縮減債券購買有望在明年年中結束量化寬鬆。然而，如果經濟前景發生變化，Fed隨時都可能改變購買速度。

大量企業財報也提振股價 。Lyft因第3季業績強勁而上漲8.19%，CVS Health因獲利優於預期而上漲5.69%。

Zillow在宣布將結束其購房和買賣業務後下跌24.8%。Bed Bath & Beyond因與Kroger宣布合作夥伴關係而上漲，但其15.22%的飆升可能是來自軋空。

動視(Activision)表示將延後推出2款遊戲，股價暴跌14.06%。該公司還發布偏弱的假期財測，即使上季獲利超出預期。