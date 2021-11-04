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女股神ETF 2小型股Vuzix及Palantir前景佳

財經新聞組╱綜合報導

女股神伍德(Cathie Wood)聲勢再起。她操盤的方舟投資(ARK Invest)旗下的ARKQ自動化科技和機器人ETF過去一個月捲土重來，上漲約12%，主受頭號持有個股特斯拉的漲勢所推動。

但是，特斯拉並不是該ETF中唯一引起投資人注意的股票。

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)表示，「有支其實是小市值的控股公司Vuzix。」「自臉書於10月28日宣布更名Meta之後，它上漲了40%，現在正在回跌。支撐點約在10元。如果認真觀察ARKQ的所有持股的每月輪替，Vuzix事實上是表現最強大的。」

Vuzix為從製造業到遠距醫療的各行業開發和設計可穿戴增強實境(AR)和虛擬現境(VR)顯示器。股價從去年11月創下的低點飆升268%，今年來上漲38%。

戈登說，「它們還接到來自澳洲和紐西蘭的大量訂單，這些都是回頭客。但其經營還不算太佳；現在並未獲利。它們的銷售、一般事務及管理費用(SG&A)很高，但根據估計，它們的營收將從今年的1500萬元成長至明年的3000萬元和2023年的4000萬元。它值得注意。」

ERShares首席投資策略師亞都斯(Eva Ados)強調，數據分析軟體公司Palantir是她看好的個股，「我看好它有3個原因。首先，它有一位非常有魅力的創始人企業家席爾(Peter Thiel)。其次，我想不出能比它從新的基礎建設法案中更受惠的國防公司。第三個原因是如今的環境非常重視反恐和國防，它是為情報界服務的最佳平台。」

Palantir今年表現落後大盤，僅上漲10%，而ARKQ ETF的漲幅為15%。該股於去年9月上市，股價約在25元，遠高於其7.25元的IPO參考價格。

亞都斯說，「我認為它將是今年底前和2022年的大贏家。」

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